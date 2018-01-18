تیم راه یاب ملل مریوان سه بر یک از سد توپکاه شمال بابلسر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابت های لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور عصر روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه با پیروزی نماینده کردستان در شهر مریوان پایان یافت.

تیم راه یاب ملل مریوان در سالن ۱۲۰۰ نفره زاگرس با حضور حداکثری تماشاچیان علاقمند به مصاف میهمان خود توپکاه بابلسر رفت و در پایان توانست این تیم را سه بر یک مغلوب کند.

نماینده کردستان با این پیروزی شیرین ۳۲ امتیازی شد و بر صدر جدول مسابقات گروه خود تکیه زد.

راه یاب ملل مریوان در ادامه رقابت های لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور با یک هفته استراحت مسابقات را در مرحله پلی اف آغاز خواهد کرد.

این مسابقات با شرکت ۱۶ تیم از سراسر کشور در دو گروه هشت تیمی برگزار شد که از هر گروه چهار تیم به مرحله پلی اف صعود کردند.

در گروه یک تیم های راه یاب ملل مریوان، شهرداری جوان ارومیه، کاله جوان آمل، بیمه رازی نور مازندران، توبگاه شمال بابلسر، شهرداری قزوین، ملوان تهران و مقاومت فرمانداری مهاباد به صورت دوره ای رفت و برگشت در مرحله مقدماتی با یکدیگر به رقابت پرداختند .

میثم حیدری، فردین قلعه فوند، محمدرضا آصفی، فرهاد ملا بهرامی، امید اردلان، پارسا فرجی، محمدامین حیدری، شاهین حاج رسولی، سعید شازده احمد، هیوا پایدار، محمد عرب، اصغر نجفی، کاوان احمدی، سهیل برات زاده و عماد جوبنده والیبالیست های تیم راه یاب ملل مریوان را تشکیل می دهند که به سرپرستی وریا بیگلر و مربیگری آرش صادقیانی به مصاف حریفان می روند .