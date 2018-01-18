به گزارش خبرنگار مهر، اردبیلی‌ها که به تازگی بارش یک روزه برف و برودت سه روزه هوا را سپری کرده‌اند، اینبار مطابق اعلام هواشناسی استان باید منتظر وقوع تندباد باشند.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: سامانه ناپایداری از صبح روز پنج‌شنبه وارد استان اردبیل شده که موجب وزش بادهای تند تا سرعت ۷۲ کیلومتر بر ساعت خواهد شد.

علی دولتی مهر تصریح کرد: وزش بادهای شدید تا روز جمعه ادامه دارد و بیشتر در مناطق مرکزی استان احتمال وقوع آن پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: در ادامه از روز جمعه بارش برف پیش‌بینی شده که بیشترین میزان آن در مناطق جنوبی به وقوع می‌پیوندد.

مدیرکل هواشناسی استان میزان بارش پیش‌بینی شده برف را ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر در مناطق کوهستانی، چهار تا هشت سانتی‌متر مناطق جنوبی و دو تا پنج سانتی‌متر مناطق مرکزی و شمال استان عنوان کرد.

دولتی مهر متذکر شد: با فعالیت این سامانه دمای هوای اغلب مناطق استان پنج تا ۱۰ درجه افزایش خواهد داشت و مجدداً از عصر روز جمعه بر شدت ابرها افزوده می‌شود.

وی افزود: سامانه ناپایدار از اواخر روز شنبه از استان خارج می‌شود.