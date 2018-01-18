موفقیت آموزش وپرورش مستلزم همراهی ائمه جمعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان روز پنجشنبه در دیدار با آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین ضمن گرامیداشت هفته شوراهای آموزش وپرورش اظهار کرد: شوراهای آموزش وپرورش در طی چندسال اخیر در زمینه برگزاری تعداد جلسات و تعداد مصوبات رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: ارزیابی ها برمبنای تعداد مصوبات و بویژه کاربردی بودن آنها صورت می گیرد، با ارزیابی های به عمل آمده در سال گذشته، شورای آموزش وپرورش استان قزوین حائز رتبه برتر کشوری شد.

زرافشان تصریح کرد: موفقیت آموزش وپرورش در استان های مختلف مستلزم همراهی ها و راهنمایی های ائمه جمعه است.

معاون دوره متوسط وزیر آموزش و پرورش با اشاره به همکاری خوب حوزه و آموزش‌وپرورش اظهار کرد: در گذشته ما فقط بحث سرباز معلم را اجرا می‌کردیم، اما طی سال جاری در راستای اجرای سربازی طلاب مجوز ۵۰۰ نفر از دفتر مقام معظم رهبری کسب شد.

وی افزود: این سربازان طلبه در مدارس شبانه‌روزی برای خدمات مشاوره‌های دینی و اقامه نماز به کارگرفته خواهند شد.