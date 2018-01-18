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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۸:۴۵

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش:

موفقیت آموزش وپرورش مستلزم همراهی ائمه جمعه است

موفقیت آموزش وپرورش مستلزم همراهی ائمه جمعه است

قزوین- معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش گفت: موفقیت آموزش وپرورش در استان های مختلف مستلزم راهنمایی های ائمه جمعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان روز پنجشنبه در دیدار با آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین ضمن گرامیداشت هفته شوراهای آموزش وپرورش اظهار کرد: شوراهای آموزش وپرورش در طی چندسال اخیر در زمینه برگزاری تعداد جلسات و تعداد مصوبات رشد چشمگیری داشته است.

وی افزود: ارزیابی ها برمبنای تعداد مصوبات و بویژه کاربردی بودن آنها صورت می گیرد، با ارزیابی های به عمل آمده در سال گذشته، شورای آموزش وپرورش استان قزوین حائز رتبه برتر کشوری شد.

زرافشان تصریح کرد: موفقیت آموزش وپرورش در استان های مختلف مستلزم همراهی ها و راهنمایی های ائمه جمعه است.

معاون دوره متوسط وزیر آموزش و پرورش با اشاره به همکاری خوب حوزه و آموزش‌وپرورش اظهار کرد: در گذشته ما فقط بحث سرباز معلم را اجرا می‌کردیم، اما طی سال جاری در راستای اجرای سربازی طلاب مجوز ۵۰۰ نفر از دفتر مقام معظم رهبری کسب شد.

وی افزود: این سربازان طلبه در مدارس شبانه‌روزی برای خدمات مشاوره‌های دینی و اقامه نماز به کارگرفته خواهند شد.

کد مطلب 4203151

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