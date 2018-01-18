ظرفیت مرکز نگهداری معتادان ملارد به ۱۸۰۰ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از بخش های مختلف مرکز نگهداری، درمان و آموزش ماده ۱۶ در شهرستان ملارد بر غربالگری معتادان متجاهر و سامان دهی آن ها تاکید کرد و افزود: باید مراکز نگهداری و ترک اعتیاد قسمتی از ظرفیت خود را به نگهداری معتادان مشمول ماده ۱۶ اختصاص دهند.

وی بر توسعه اشتغال و نیز کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد و گفت: اعتیاد یکی از خطرناک ترین آسیب های اجتماعی است، که باید با همت و تلاش همگانی همه دستگاه ها استان تهران در جهت مهار آن گام برداشت.

استاندار تهران اظهار داشت: برای معتادان متجاهر جمع آوری شده که دارای بیماری های خاص هستند و نیاز به درمان دارند نیاز به همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و معرفی بیمارستان ها برای درمان معتادان است .

وی از افزایش ظرفیت مرکز «اخوان» به ١٨٠٠ نفر خبر داد و ادامه داد: مرکز «اخوان» مختص به معتادان متجاهر در غرب استان تهران بوده و ظرفیت اسمی این مرکز ،از ٥٠٠ نفر به ١٨٠٠ نفر افزایش پیدا کرده است.

نماینده عالی دولت در استان تهران اضافه کرد: اداره کل فنی وحرفه ای باید به صورت جدی به بحث آموزش معتادین این مرکز ورود پیدا کند، تا بعد از سم زدایی آنها دوباره به چرخه زندگی باز گردند.

بر اساس این گزارش، استاندار تهران صبح پنج شنبه در حالی که توسط محسن همدانی، معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران، محمد محمودی شاه نشین نماینده ملارد، شهریار و قدس در مجلس شورای اسلامی، بهمن خطیبی، فرماندار ملارد و جمعی دیگر از مسئولین استانی و شهرستانی همراهی می شد، با حضور در شهرستان ملارد از بخش های مختلف مرکز نگهداری، درمان و آموزش ماده ۱۶ این شهرستان بازدید کرد.

این چهارمین سفری است، که استاندار تهران در حدود ۳.۵ ماه فعالیت خود به شهرستان ملارد داشته است.

وی همچنین در این سفر از یکی از واحدهای تولید قطعات خودرو در شهرستان ملارد نیز بازدید کرد.