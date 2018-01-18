جمشید خیرآبادی سرمربی کشتی فرنگی امید کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی عصر روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه در محل خانه کشتی عبداله موحد تهران برگزار شد.

در این جلسه، احد پازاج مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی امید و بزرگسالان کشور جمشید خیرآبادی مربی نام آشنا و مطرح کردستان و کشور را به عنوان سرمریی تیم ملی کشتی فرنگی امید پیشنهاد و از سوی شورای فنی فدراسیون کشتی تائید شد.

خیرآبادی مربی با سابقه سنندجی همراه با تیم ملی کشورمان کسب عناوین مختلفی را در رقابت های المپیک، جهانی، آسیایی در کارنامه خود دارد که با انتصاب به عنوان سرمریی تیم ملی کشتی فرنگی امید دوباره در کادر فنی فدراسیون کشتی ایران قرار گرفت.

جمشید خیرآبادی، سرمربی ایرانی تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان و دستیار سابق محمد بنا در تیم ملی کشورمان به دلیل کسب چند عنوان ارزشمند به عنوان بهترین مربی خارجی سال ۲۰۱۵ ورزش جمهوری آذربایجان برگزیده شد.

این مربی کردستانی با تصمیم شورای فنی فدراسیون کشتی قصد دارد با به دست گرفتن سکان تیم ملی کشتی فرنگی امید کشورمان بار دیگر با بهره گیری از دانش و توان مضاعف خود همراه با کاروان تیم ایران به روزهای اوج برگردد.