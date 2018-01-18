ارتباط بین دانشگاه و جامعه افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، سیدبیوک موسوی در جلسه شورای هماهنگی دانشگاههای استان زنجان با اشاره به اینکه در دهه های گذشته ارتباط بیشتر و عمیقتری بین جامعه و دانشگاه برقرار بود و اساتید، حضور محسوس و اثربخشی در لایههای مختلف جامعه داشتند، اظهار کرد: ضروری است تدبیری اندیشیده شود تا اساتید در حوزههای مختلف، ورود پیدا کنند، چرا که نظرات موثر آن ها می تواند بسیاری از معضلات را مرتفع کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان با اشاره به فاصله ایجاد شده بین دانشگاه با جامعه، گفت: علیرغم برخورداری استان زنجان از اساتید نامدار علمی و معنوی که اغلب از صاحبنظران و چهرههای مطرح ملی هستند، ولی بهره کافی از وجود آنها برده نشده است.لذا باید تدبیری در دانشگاهها اتخاذ شود تا با استفاده از ظرفیت مفاخر علمی، ارتباط دوسویه بین دانشگاه و جامعه افزایش یابد.
موسوی از کاهش انگیزه در نظام اداری کشور نیز انتقاد کرد و افزود: متاسفانه امروزه بسیاری از امور به دلیل عدم پیگیری کامل و اکتفا به مکاتبات معمولی، نیمهکاره رها می شود در حالی که اگر دستگاه متولی با انگیزه، اراده و جدیت، موضوع را پیگیری کند به نتیجه ایدهآل دست خواهد یافت.
وی با بیان اینکه در بحث کاهش و مقابله با آسیبهای اجتماعی نیز انگیزه کافی برای رفع آن مشاهده نمیشود، ادامه داد: متاسفانه بخش عظیمی از فعالین این حوزه، آسیبها را باور نکرده و به طور جدی با آن برخورد نمیکنند، لذا به اندازهای که هزینه میشود، خروجی و نتیجه لازم را در بر ندارد و برای بهبود این امر نیز باید راهکارهای مناسبی ارائه شود.
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