کیفیت هوای ۴ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح پنجشنبه با شاخص ۹۳ در شرایط سالم قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه‌ها امامیه، حرم مطهر، سرافرازان و خیام شمالی در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه امامیه با شاخص ۱۱۳ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

اسماعیلی گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته افزوده شده است.