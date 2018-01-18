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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۹:۲۳

کیفیت هوای ۴ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

کیفیت هوای ۴ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

مشهد- رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد گفت:کیفیت هوای چهار منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت.

رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح پنجشنبه با شاخص ۹۳ در شرایط سالم  قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه‌ها امامیه، حرم مطهر، سرافرازان و خیام شمالی در وضعیت ناسالم  برای گروه های حساس گزارش شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه امامیه با شاخص ۱۱۳ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

اسماعیلی گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته افزوده شده است.

کد مطلب 4203171

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