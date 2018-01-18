پرتاب موشک بالستیک به سمت خاک عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یگان موشکی نیروهای انصار الله اعلام کرد که یک فروند موشک بالستیک با برد کوتاه به سمت پادگان دفاع هوایی نجران واقع در خاک عربستان شلیک کرد.

یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد که نیروهای انصار الله موفق شدند در حمله روز چهارشنبه خود به مواضع نیروهای وابسته به عبدربه منصور هادی رئیس جمهور فراری این کشور در منطقه المهاشمه واقع در استان مرزی الجوف دست کم ۲۰ تن از این نیروها را به هلاکت رسانده و چند تن دیگر را مجروح کنند.

بر اساس این گزارش نیروهای وابسته به انصار الله به مواضع نظامیان وابسته به عبدربه منصور هادی در منطقه الیتمه نیز حمله کرده و تعدادی از تجهیزات نظامی آنها را نابود کردند.

از سوی دیگر در جدیدترین حملات جنگنده های ائتلاف متجاوز عربستان به استانهای تعز و صعده و الجوف در یمن دست کم ۱۲ غیر نظامی کشته و مجروح شدند.

یک منبع محلی در استان تعز واقع در جنوب غرب یمن اعلام کرد که در جریان این حملات دست کم ۷ تن کشته شدند.