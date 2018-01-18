روحانیون باید قدرت و جوهره اسلام را معرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در همایش تکریم روحانیون اهل سنت شهرستان های روانسر و جوانرود گفت: امروز دنیای اسلام از قدرت واقعی خود برخوردار نیست و این بدلیل ضعف بسیاری از کشور های اسلامی در مقابل استکبار جهانی است.

وی گفت: به دلیل وجود دولت های خائن در بسیاری از کشور های اسلامی جهان ، رئیس جمهور خبیث آمریکا به خود اجازه می دهد که ۵۰ کشور آفریقایی را که عمدتا مسلمان هستند را چاه فاضلاب بنامد که بسیار شرم آور است.

آیت الله علما افزود: اگر کشور های اسلامی بدانند که سرمایه ای که در دست دارند یعنی اسلام از همه قدرتهای جهان بالاتر است و هر قدرتی در جهان را به زانو در خواهد آورد یکپارچه خواهند شد و حول محور قرآن به بزرگترین قدرت دنیا تبدیل خواهند شد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: امام خمینی (ره) تنها سرمایه ای که داشت همین اسلام بود. همه دیدند که تک و تنها و بدون هیچ قدرتی مثل ارتش و تجهیزات نظامی ابرقدرتهای بزرگ دنیا را از کشور ایران پرت کرد و امروز پس از نزدیک به ۴۰ سال آنها هنوز پشت در ایستاده اند.

وی در ادامه اظهار داشت: امروز وظیفه روحانیون است که این پتانسیل و قدرت واقعی را بازگو کنند و از جوانان بخواهند که با مطالعه و تفکر واقعیت های واقعی جهان را درک کنند. چرا که استکبار جهانی در تلاش است که واقعیات دنیا را تغییر دهد و جای ظالم و مظلوم را وارونه جلوه دهد همانطور که امروز فلسطینیان آواره را تروریست می نامند و اسرائیل جنایتکار را در دفاع از خود نمایش می دهند.