ورود مشاور هلندی به موضوع ساماندهی ایستگاه های دوچرخه مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تقی زاده خامسی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: استفاده از دوچرخه کمک زیادی به داشتن هوای پاک در شهر خواهد کرد که در همین راستا باید مسیرهای جدیدی برای دوچرخهسواری شهروندان تعریف و اجرایی شود و مردم نیز اشتیاق بیشتری به دوچرخهسواری نشان دهند.
وی افزود: البته نحوه استفاده مردم از دوچرخههای تعبیه شده در ایستگاههای دوچرخه سطح شهر نیز با اشکالاتی مواجه است که امیدواریم بتوانیم با یک سیستم هوشمند این مسئله را حل نماییم.
تقی زاده خامسی بیان کرد: مشهد از لحاظ ساخت ایستگاههای دوچرخه و قرار دادن تعدادی دوچرخه در آن، کارهای خوبی صورت گرفته است ولی در مسیرهای دوچرخهسواری مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات باید به ترتیب مرتفع شود.
شهردار مشهد خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکلات در شهر مشهد در حال حاضر با یک مشاور از کشور هلند مذاکراتی صورت گرفته است زیرا در آمستردام حدود ۵۰ درصد از مردم در هسته مرکزی این شهر از دوچرخه استفاده میکنند و به ازای ۱۶ میلیون جمعیت ساکن در این شهر، ۱۶ میلیون دوچرخه نیز وجود دارد.
وی تاکید کرد: شهرداری در صورت عدم انجام تعهدات از سوی پیمانکار میتواند از وی خلع ید کرده و کار را به پیمانکار دیگری واگذار نماید ولی ما اصرار داریم تا همین شرکت را به واسطه سرمایهگذاریهایی که انجام داده است حمایت کنیم تا کار را ادامه دهد.
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