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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۹:۵۵

ترور مبلغ سعودی در گینه به دست افراد ناشناس

ترور مبلغ سعودی در گینه به دست افراد ناشناس

رسانه های عربستان از ترور یکی از مبلغان سعودی در گینه به دست افراد ناشناس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بر اساس گزارش رسانه های عربستانی، عبدالعزیز بن صالح التویجری یکی از مبلغان مشهور سعودی روز چهارشنبه به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس در گینه ترور شد.

وی به همراه یک هیات سعودی در گینه مشغول فعالیت بود.

این مبلغ سعودی در روستای کانتیبالاندوگو در حالیکه به همراه یکی از ساکنان محلی روستا سوار موتور بوده تا به سمت خودروی خود برود از ناحیه سینه مورد هدف قرار گرفت. وی به دلیل شدت جراحات در دم مرد و همراهش به بیمارستان منتقل شد.

منابع امنیتی گزارش دادند که وی به دلیل ایراد یک خطبه مورد خشم برخی از ساکنان محلی این منطقه قرار گرفته بود.

کد مطلب 4203192
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • حمید IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
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      پاسخ
      دست مریزاد، این خوکها فقط زبان ترور را می فهمند پس باید با آنها با همین زبان حرف زد.

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