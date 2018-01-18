به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان گلستان، سید طاها میرصادقی، از پیشرفت ۷۰ درصدی پد بالگرد و محوطه‌سازی پایگاه امداد و نجات نوکنده خبر داد و اظهار کرد: این پد به‌زودی مورد بهره‌برداری قرار می گیرد.

وی در خصوص فعالیت هلال‌احمر بندرگز طی یک ماه گذشته، افزود: در بخش آموزشی و در قالب طرح‌های خادم، دادرس، بازآموزی، تخصصی نجات گران با جامعه ۵۰۰ نفری و در بخش عمرانی، پیشرفت بیش از ۹۵ درصدی پد بالگرد و محوطه‌سازی پایگاه امداد و نجات نوکنده در ورودی غرب گلستان از جمله فعالیت‌های یک ماه گذشته به شمار می‌آید.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان بندرگز گفت: تجهیز پایگاه امداد و نجات کوهستانی جاده‌ای نوکنده و ارسال محموله کمک‌های مردمی جهت آسیب دیدگان زلزله غرب کشور از دیگر برنامه‌های جمعیت هلال‌احمر بندرگز طی یک ماه گذشته است.

وی تصریح کرد: تکمیل و پیگیری تشکیل کمیته خیرین فعال، امدادرسانی به حادثه دیدگان در حوادث با برنامه مدون و در قالب طرح جامع عملیاتی (اکشن پلن)، برگزاری کارگروه امداد و نجات مستمر، برنامه‌ریزی در خصوص مدیریت حوادث، سوانح ارتقا سطح امداد و نجات و افتتاح پد بالگرد فعال در غرب استان از دیگر اقداماتی است که اجرایی خواهد شد.

میر صادقی اظهار کرد: اکنون تجهیز انبارهای امدادی متناسب با جمعیت و نیازهای منطقه‌ای در حال انجام است.