تصفیه خانه فاضلاب بیجار تا پایان امسال آماده راه اندازی می شود

وی بیان کرد: بعد از سفر مقام معظم رهبری به استان در سال ۸۸ عملیات احداث پروژه مذکور سرعت گرفت.
وی با اشاره به اینکه این تصفیه خانه در دو بخش جامد و مایع در حال احداث است، افزود: بخش ساختمان های مربوط به این پروژه پیشرفت ۱۰۰درصدی دارد.
مدیرعامل شرکت آبفا کردستان اظهارداشت: تجهیزات بخش مایع این تصفیه خانه هم ۹۵ درصد و بخش جامد هم ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
محمدی بیان کرد: ظرفیت این تصفیه خانه ۱۰ هزارمترمکعب برای جمعیت ۶۱ هزار نفری در شبانه روز است.
وی میزان اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه را ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: برای اتمام این پروژه سه میلیارد تومان دیگر نیاز است و تا پایان امسال هم آماده راه اندازی می شود.
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