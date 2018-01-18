تصفیه خانه فاضلاب بیجار تا پایان امسال آماده راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدحسین محمدی امروز پنج شنبه در بازدید استاندار کردستان از نصفیه خانه فاضلاب بیجار با اشاره به اینکه عملیات ساخت پروژه تصفیه خانه فاضلاب بیجار از سال ۸۵ آغاز شده است، گفت: این پروژه تا سال ۸۹ پیشرفت چندانی نداشت.

وی بیان کرد: بعد از سفر مقام معظم رهبری به استان در سال ۸۸ عملیات احداث پروژه مذکور سرعت گرفت.

وی با اشاره به اینکه این تصفیه خانه در دو بخش جامد و مایع در حال احداث است، افزود: بخش ساختمان های مربوط به این پروژه پیشرفت ۱۰۰درصدی دارد.

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان اظهارداشت: تجهیزات بخش مایع این تصفیه خانه هم ۹۵ درصد و بخش جامد هم ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

محمدی بیان کرد: ظرفیت این تصفیه خانه ۱۰ هزارمترمکعب برای جمعیت ۶۱ هزار نفری در شبانه روز است.

وی میزان اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه را ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ذکر کرد و گفت: برای اتمام این پروژه سه میلیارد تومان دیگر نیاز است و تا پایان امسال هم آماده راه اندازی می شود.