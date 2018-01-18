  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ دی ۱۳۹۶، ۹:۵۲

رئیس جمعیت هلال‌احمر پلدختر:

تصادف اتوبوس با پژو در پلدختر/ یک نفر جان باخت

تصادف اتوبوس با پژو در پلدختر/ یک نفر جان باخت

پلدختر- رئیس جمعیت هلال‌احمر پلدختر گفت: براثر برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری با یک دستگاه پژو در جاده پلدختر - اندیمشک، راننده سواری در دم جان باخت.

علی کیانی روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه اتوبوس مسافربری به شماره ۹۱۶ ع۵۲ ایران ۱۹ به رانندگی «علیرضا مرادی» که از اندیمشک به سمت پلدختر در حرکت بود با یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ به شماره ۷۳۶س۳۹ ایران ۴۱ به رانندگی «میلاد شیراوند» در ۲۵ کیلومتری پلدختر برخورد کرد.

وی افزود: در این تصادف راننده سواری پژو در دم جان باخت که پس از رها سازی توسط امدادگران جمعیت هلال احمر به بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر منتقل شد.

رئیس جمعیت هلال احمر پلدختر گفت: علت این حادثه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه «ملاوی» در دست بررسی است.

کد مطلب 4203197

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها