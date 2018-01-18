تصادف اتوبوس با پژو در پلدختر/ یک نفر جان باخت

علی کیانی روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه اتوبوس مسافربری به شماره ۹۱۶ ع۵۲ ایران ۱۹ به رانندگی «علیرضا مرادی» که از اندیمشک به سمت پلدختر در حرکت بود با یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ به شماره ۷۳۶س۳۹ ایران ۴۱ به رانندگی «میلاد شیراوند» در ۲۵ کیلومتری پلدختر برخورد کرد.

وی افزود: در این تصادف راننده سواری پژو در دم جان باخت که پس از رها سازی توسط امدادگران جمعیت هلال احمر به بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر منتقل شد.

رئیس جمعیت هلال احمر پلدختر گفت: علت این حادثه از سوی کارشناس تصادفات پلیس راه «ملاوی» در دست بررسی است.