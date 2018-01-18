پایان لیگ دسته اول والیبال برای تیم کریمه قم با پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال کریمه قم که قرار بود در هفته پایانی دور گروهی لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور در خانه برابر تیم پالایش نفت آبادان قرار گیرد در نهایت بدون برگزاری این بازی، صاحب برد شد و لیگ را با وجود این پیروزی با قعرنشینی به پایان رساند.

این مسابقه قرار بود روز چهارشنبه ۲۷ دی در سالن شهید رضاییان قم برگزار شود اما تیم پالایش نفت آبادان به منظور صرفه جویی در هزینه و با توجه به این که دیگر شانسی برای صعود از گروهش نداشت تصمیم گرفت به قم سفر نکند و به همین دلیل ۳ بر صفر برابر تیم کریمه قم بازنده شد.

غیبت حریف تیم کریمه قم در هفته پایانی لیگ دسته اول، تکرار اتفاق فصل گذشته بود به طوری که فصل گذشته هم کریمه در همین نقطه از جدول قرار داشت و در هفته پایانی نیز حریف این تیم به دلیل نداشتن امید صعود به قم سفر نکرد و اکنون پس از یک سال، این اتفاق دوباره تکرار شده است.

با وجود این پیروزی بی دردسر، تیم کریمه قم در نهایت در انتهای جدول ۷ تیمی گروه دوم قرار گرفت و با ۲ پیروزی و ۱۰ شکست به کار خود پایان داد و در حالی که باید به عنوان تیم آخر جدول به دسته پایین‌تر سقوط می‌کرد به علت کنار گذاشته شدن تیم پیروزی کیش از جدول این گروه از سوی فدراسیون والیبال، کریمه در لیگ دسته اول ماندنی شد.

روح الله شفیعی سرمربی تیم کریمه قم بارها تاکید کرده که تیمش را با حداقل بودجه و اعتبار ممکن و بدون بهره‌مندی از کمک مالی روانه لیگ دسته اول کرده و تمامی بازیکنان این تیم را والیبالیست‌های جوان و بومی استان قم تشکیل می‌دهند و حضور کریمه در قم با هدف فراهم سازی میدانی برای کسب تجربه این بازیکنان جوان صورت می‌گیرد.

در همین حال، کریمه برای دومین سال متوالی با این شرایط در لیگ دسته اول کشور شرکت کرده است و در هر ۲ سال به طور طبیعی در انتهای جدول قرار گرفته اما اهالی والیبال قم با توجه به اقدام ناشی از دغدغه باشگاه کریمه برای رشد والیبالیست‌های جوان قم، نگاهی توام با احترام به باشگاه کریمه دارد.

این در شرایطی است که اگر تیم کریمه در حال حاضر از فعالیت در عرصه والیبال کشور حذف شود والیبال قم تیمی برای جایگزینی آن در این سطح ندارد و حضور در دسته اول در ترکیب کریمه به امید والیبالیست‌های جوان قم برای درخشش و نشان دادن توانایی‌ها تبدیل شده است.