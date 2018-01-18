به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مرکز لرزه نگاری کشور، دقایقی قبل پس لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر سومار از استان کرمانشاه را لرزاند.

زمان دقیق این پس لرزه ساعت ۹ و ۳۴ دقیقه ثبت شده و در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داده است.