به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مرکز لرزه نگاری کشور، دقایقی قبل پس لرزهای به بزرگی ۳.۸ ریشتر سومار از استان کرمانشاه را لرزاند.
زمان دقیق این پس لرزه ساعت ۹ و ۳۴ دقیقه ثبت شده و در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داده است.
کرمانشاه- دقایقی قبل، پس لرزهای به بزرگی ۳.۲ ریشتر سومار از استان کرمانشاه را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مرکز لرزه نگاری کشور، دقایقی قبل پس لرزهای به بزرگی ۳.۸ ریشتر سومار از استان کرمانشاه را لرزاند.
زمان دقیق این پس لرزه ساعت ۹ و ۳۴ دقیقه ثبت شده و در عمق ۱۲ کیلومتری زمین رخ داده است.
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