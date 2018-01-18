شهادت ۲ جوان فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحیات، نظامیان صهیونیست صبح امروز (پنجشنبه) به اردوگاه جنین واقع در کرانه باختری یورش برده و با ساکنان این اردوگاه درگیر شدند.

این درگیری ها به شهادت ۲ جوان فلسطینی و مجروحیت ۲ تن از نظامیان وابسته به نیروهای کوماندو رژیم صهیونیستی منجر شد.

رسانه های صهیونیست گزارش دادند که نظامیان صهیونیستی منزل احمد نصر جرار ۲۲ ساله را با خمپاره مورد هدف قرار دادند و به سمت وی تیراندازی کردند چرا که به زعم آنها وی در عملیات شهادت طلبانه نابلس شرکت داشت.

بعد از این درگیری ها نظامیان صهیونیست منزل جرار که فرزند یکی از رهبران گردان های قسام وابسته به جنبش حماس بود با خاک یکسان کردند.