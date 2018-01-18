به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله حقیقی امروز پنجشنبه در مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر استان که در اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار از مرزهای استان صادرات صورت گرفته و با وجود تعطیلی سه ماهه مرز پرویزخان۲ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: کرمانشاه به لحاظ وجود ۵ بازارچه و گمرک یک ظرفیت بسیار خوب برای توسعه صادرات کشور است.

وی بیان داشت: در بازار هدف عراق که ۱۵ تا ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را شامل می شود، ۵۰ درصد از خروجی از مرزهای استان کرمانشاه صورت گرفت و از این میزان ۵۰ درصد در داخل استان اظهار می شود.

حقیقی با انتقاد از برخی اقدامات که موجب متضرر شدن صادرکنندگان شده است، گفت: سازمان توسعه تجارت باید مواردی را تعیین تکلیف کند که از آن جمله تعطیلی ناگهانی یک بازار و یا جلوگیری از صادرات دام زنده برای تنظیم بازار است که هزینه ها را بین صادرکنندگان سرشکن می کنند.

وی ایجاد تعرفه های خلق الساعه را یکی دیگر از گلایه های صادرکنندگان عنوان کرد و خواستار حمایت از صادرکنندگان به ویژه در زمینه یارانه های صادراتی شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، محصولات بی کیفیت و قاچاق کالا را دو ضربه اصلی به صادرات عنوان کرد و خواستار کمک به توسعه زیرساختهای کرمانشاه شد.