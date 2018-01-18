زنگ هوای پاک در مدارس گلپایگان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فراست صبح پنجشنبه در آیین زنگ هوای پاک که در آموزشگاه شهید احمدی گلپایگان برگزار شد، با بیان اینکه خداوند نعمت های بی شماری برای استفاده مخلوقات خود، از جمله آب و هوا که حیات انسان به آنها وابسته است را به انسان ارزانی داشته است، اظهار داشت: وظیفه ما نیز قدردانی از نعمت های الهی و رعایت جوانب و استفاده مطلوب از آنهاست.

وی خطاب به دانش آموزان این آموزشگاه بیان داشت: طی چند سال گذشته در جریان آلودگی هوا در برخی از نقاط کشور از جمله شهرهای بزرگ و صنعتی هستیم که بر این اساس و به منظور رعایت حال دانش آموزان مدارس، این مراکز به تعطیلی کشیده می شود. بدیهی است با رعایت مطلوب از امکانات به خصوص وسایل نقلیه عمومی و تجهیز کارخانه ها و شرکت های صنعتی به تصفیه کننده های مورد نیاز می توانیم نسبت به داشتن هوای پاک و تمیز در محل زندگی خود اقدام کنیم.

فرماندار گلپایگان تصریح کرد: رعایت نکردن اصول زیست محیطی و عدم توجه به مسائلی که در اطراف ما می گذرد منجر به آلودگی و عدم نظافت عمومی در سطح شهر خواهد شد و در نهایت آلودگی و بیماری به همراه خواهد آورد و وظیفه ما نسبت به محیط زیست در مدرسه، منزل و محل های تردد، رعایت اصول بهداشت و همکاری با کارگران زحمتکش شهرداری خواهد بود که بر این مبنا بدانیم و مطلع باشیم چه ساعت از شب زباله های خود را برای انتقال به خارج از شهر در بیرون از منازل بگذاریم.

وی با تأکید بر اینکه نشانه فرهنگ هر محیط، شهر و خانواده بیانگر رفتار اجتماعی ما در آن خواهد بود، افزود: بر این اساس شایسته نیست در شهری که به نام مردم با فرهنگ و عالم پرور شناخته می شود، نشانه هایی از بی فرهنگی و بی توجهی برخی از افراد به پیام های بهداشتی و زیست محیطی داشته باشیم.

در ادامه رئیس اداره آموزش و پرورش گلپایگان با بیان اینکه اطلاع رسانی و کسب مهارت های لازم برای زندگی بهتر است، اظهار داشت: یکی از نیازهای بشر برای زندگی آب و هوای پاک و سالم است که همه مخلوقات خداوند بدون وجود آن قادر به زندگی نخواهند بود.

وی افزود: داشتن هوا، آب و محیط زیست سالم یکی از نکات اساسی است که برای بهره مندی مطلوب و مناسب از آنها باید دقت لازم داشته باشیم و وظیفه هر فرد در اجتماع این است که برای حفظ هوای پاک تلاش مضاعف داشته باشد چنانچه در گذشته تردد دانش آموزان از محل زندگی به آموزشگاه از طریق دوچرخه و یا پیاده روی صورت می گرفت که امروزه با گسترش امکانات شاهدیم اغلب خانواده ها، دانش آموزان را با وسایل نقلیه به مدارس روانه می کنند که این امر موجب آلودگی بیش از حد هوای محیط زیست و شهری ما در ساعات آغازین و پایانی مدارس شده است.

حبیب الله جمالی، ضمن درخواست از دانش آموزان و اولیاء آنها برای پیاده روی از منزل تا مدرسه بیان داشت: یکی از معضلات امروز، اضافه وزن در دانش آموزان است و این امر به لحاظ عدم تحرک لازم آنها بوده لذا با توجه به بروز بیماری های مختلف در افراد دارای اضافه وزن، امید است برای داشتن شرایط ایده آل بدنی ضمن پیاده روی، ورزش های مناسب نیز در برنامه دانش آموزان گنجانده تا آنها با شادابی بهتر به علم و علم آموزی بپردازند.

رئیس اداره آموزش و پرورش گلپایگان در پایان با اشاره به معضلات هوای آلوده در شهرهای صنعتی و کلان شهرها که موجب تعطیلی مدارس و آموزشگاه ها می شود، اظهار کرد: متأسفانه بر اثر آلودگی هوا حدود چهار هزار نفر در تهران جان خود را از دست می دهند که در این راستا باید همه افراد جامعه تلاش کنیم هوایی که نیاز زندگی است را پاک و سالم نگه داریم.

در ادامه این آیین، ضمن برگزاری برنامه های متنوع برای دانش آموزان، زنگ هوای پاک به دست مسئولان شهرستان گلپایگان نواخته شد.