دشمنان به دنبال پایین کشیدن پرچم ایران از طریق تهاجم فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ‌حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم شامگاه چهارشنبه در دیدار با اساتید، علما و طلاب آذربایجان شرقی مقیم قم با تاکید بر لزوم توجه علما و طلاب به موضوع تفقه در دین گفت: این موضوع سعادت دنیا و آخرت امت اسلامی را بدنبال دارد و بر این اساس طلاب حوزه‌های علمیه مجموعه علوم دینی را بایدبا تمام مقدمات و زیرساخت‌هایش در راه ارایه به اقشار مختلف جامعه تحقیق کنند و قصد عمل و نیت صالح، ورع و تقوا، اصلاح معیشت و سخت کوشی همراه با قناعت، حلم و تواضع از جمله شرایط تفقه در دین است.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته پس از انتصاب به عنوان نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: به جرأت می‌توان گفت در هفت ماه گذشته به میزان چندین سال کار شده و در این مدت با اعمال، رفتار و کارهای متعددی توانسته‌ایم دوستداران نظام، ولی‌فقیه و علاقمندان به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهیم.

امام جمعه تبریز با اشاره به کمبود محسوس روحانی در آذربایجان شرقی، بر ضرورت بازگشت طلاب و روحانیون مقیم قم به شهرها و روستاهای خود در استان پس از تکمیل تحصیلات عالی و درس خارج گفت: امروزه تمام دشمنان نظام اسلامی ایران به صف شده‌اند تا پرچم این نظام را از طریق تهاجم فرهنگی پایین آورند و طلاب و روحانیون باید در صحنه‌های عبادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضور فعالی داشته باشند.

وی پرهزینه بر بودن برخورد سخت‌افزاری و نظامی با جمهوری اسلامی ایران را دلیل توسل دشمنان به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم عنوان و تصریح کرد: آنها می‌خواهند به آرامی نظام را از بین ببرند چرا که آرام و بی‌سر و صدا بودن از خصوصیات جنگ نرم است و به همین علت روحانیت برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان باید برنامه‌ریزی گسترده‌ای داشته باشند.

‌حجت الاسلام و المسلمین آل‌هاشم تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در طول بیش از ۲۵ سال اخیر با عناوینی همچون شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، ناتوی فرهنگی، عملیات روانی و نفوذ، در صدد آگاه‌سازی آحاد جامعه برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است.

وی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر در برخی استان‌های کشور، اظهار داشت: این جریان با مدیریت روحانیت و ائمه جمعه شهرستان‌های آذربایجان شرقی خنثی شد زیرا تمام گروه‌های معاند اسلام و دشمنان نظام اسلامی ایران به شدت تلاش کردند تا مردم روز جمعه اعتراضات گسترده‌ای در بازی فوتبال تراکتورسازی و استقلال تهران انجام دهند که البته علاوه بر آن که در روز جمعه همان هفته راهپیمایی عظیمی برای محکوم کردن بی‌نظمی‌ها توسط نمازگزاران جمعه صورت گرفت، بنده نیز بر حسب وظیفه در ورزشگاه حضور یافتم تا در صورت بروز مشکل مستقیماً وارد عمل شوم که پس از حضور در ورزشگاه، مورد تشویق و احترام تماشاگران قرار گرفتم و هیچ بی‌حرمتی بر نظام صورت نگرفت.

نمماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تصریح کرد: مردم آذربایجان شرقی بیش از ده‌هزار شهید تقدیم انقلاب کرده‌اند، از این رو هیچ‌گاه اجازه نخواهند داد کشور جولان‌گاه ضدانقلاب و دشمنان نظام شود و امروزه وحدت و همدلی آحاد مردم ایران اسلامی، رمز تقویت و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و برای ایستادگی در برابر دشمن و دفاع از دین، انقلاب و رهبری باید بصیرت افزایی شود تا ناخواسته پازل دشمن را تکمیل نکنیم.