به گزارش خبرنگار مهر، حسین درتاج صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اهداف و محورهای مقالات پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران اظهار داشت: توسعه حرفه ای معلمان ریاضی و آموزش شیوه‌های جدید یاددهی و یادگیری از جمله اهداف مهم ما در این کنفرانس است.

وی بیان کرد: آموزش روش‌های نوین تدریس مبتنی بر فناوری ارتباطات و آموزش فضای پژوهش و تحقیق برای معلمان ریاضی کشور به ویژه استان بوشهر از دیگر اهدافی است که ما آن را دنبال می کنیم.

دبیر کمیته اجرایی پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران تصریح کرد: ایجاد شور و شوق علمی و پژوهشی و افزایش میزان علاقمندی به ریاضی یکی از اهداف مهم در این کنفرانس است که تلاش داریم با برنامه ریزی صورت گرفته آن را دنبال و محقق کنیم.

درتاج اضافه کرد: ارتقای کیفیت آموزش ریاضی در استان و ارتقای میانگین نمرات دانش آموزان استان در درس ریاضی هم از دیگر اهداف این کنفرانس است.

وی به محورهای مقالات این کنفرانس اشاره کرد و گفت: چالش‌های پیش‌روی معلمان در آموزش ریاضی، چگونگی انتخاب، حمایت و آموزش مستمر معلمان ریاضی و آموزش ریاضی دوره ابتدایی از دیگر محورهای این کنفرانس است.