ترکیه در حال مذاکره برای انجام عملیات نظامی در عفرین سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «بکر بوزداغ» معاون نخست وزیر ترکیه از تداوم گفتگوها میان سه کشور ترکیه، روسیه و آمریکا بر سر انجام عملیات نظامی مشترک احتمالی در استان عفرین در شمال سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش، بوزداغ که این سخنان را در جریان برگزاری یک نشست خبری مطرح می کرد، در پاسخ به یکی از خبرنگاران در خصوص عملیات احتمالی نظامی ترکیه در استان عفرین واقع در شمال سوریه و هماهنگی های انجام شده با آمریکا و روسیه در این خصوص گفت: مذاکرات با روسیه و آمریکا همچنان در جریان است.

وی در عین حال اشاره مستقیم به انجام این عملیات نظامی علیه کردهای مخالف ترکیه در استان عفرین سوریه که از شاخه های نظامی «پ ک ک» به حساب می آیند نکرده و نامی از آنها به میان نیاورد.

لازم به ذکر است رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه اعلام کرده بود که عملیات نظامی علیه کردهای عفرین هر لحظه ممکن است آغاز شود.