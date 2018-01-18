۸ کارگروه اجرای ویژه پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران از سوم تا ششم بهمن ماه در بوشهر برگزار می شود و بیش از ۵۰۰ آموزگار ریاضی در این کنفرانس حضور دارند.

رئیس ستاد برگزاری پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران و مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از تشکیل ۸ کارگروه اجرای ویژه پانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران خبر داد و افزود: برای برگزاری منظم و باشکوه این رویداد مهم علمی کشور، ۸ کارگروه مختلف تشکیل و فعالیت های کنفرانس را دنبال کردند.

کرمی بیان کرد: دبیرخانه و هماهنگی، روابط عمومی و تببلیغات، پشتیبانی و تدارکات، تشریفات و فوق برنامه، امنیتی و انتظامی، ارزشیابی و نظارت، فناوری و امور سایت و آموزش نیروی انسانی، مشارکت برون سازمان ۸ کارگروه کنفرانس ریاضی ایران است.

وی اظهار داشت: همچنین از مجموع ۲۹ کارگاه ثبت شده ۹ کارگاه برای ارائه در این کنفرانس پذیرفته شده و ۶۸ مورد هم به صورت پوستر ارائه می شود.