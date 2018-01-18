به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی چهارشنبه شب در نشست با کارآفرینان برتر و منتخبین شوراها و دهیاری‌های استان هرمزگان با بیان اینکه هرسال فضای جدیدی جهت پشتیبانی از امور روستایی در حال پیگیری است، عنوان کرد: باید روز به روز تلاش کنیم، موانع و مشکلات و کم‌توجهی‌ها رفع و به سمت اصلاح امور برویم.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی در هرمزگان در حال چابک سازی خود هستند تا رویه‌هایی که اقدامات مختلف را قفل کرده‌اند، برطرف شود و سرعت خوبی در کارها داشته باشیم.

استاندار هرمزگان افزود: اگر مردم دولت را در زمینه‌های مختلف همراهی کنند، موفق خواهیم بود و امروز تنها راه ما فراهم کردن فضا برای کارآفرینان است تا به اشتغال برسیم.

همتی با تاکید بر اینکه باید فرآیندهای بروکراسی را کاهش دهیم، تصریح کرد: در هر اداره باید یک قسمت جهت پذیرش سرمایه‌گذاران ایجاد شود و همچنین مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان راه اندازی می‌شود تا متقاضیان طرح‌های خود را از طریق اینترنت به آن ارسال و مجوزهای مورد نیاز را دریافت کنند.

وی بیان داشت: افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند نباید در بروکراسی اداری گرفتار شوند و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از اجزای حقوق شهروندی محسوب می‌شود که دولت بر رعایت آن تاکید بسیار دارد.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: در حوزه روستاها برای نوسازی باغ‌های خرما، لیمو ترش و پرورش دام سبک و سنگین به جهاد کشاورزی ماموریت داده‌ایم طرح آماده کند و اگر فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی نیز روی این موارد کار کنند ما به آنها تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌کنیم.

سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز در این نشست خواستار تشکیل سازمان مردم نهاد کارآفرینان حوزه روستایی در هرمزگان شد و اظهار داشت: این تشکل می‌تواند خواسته‌ها و مطالبات کارآفرینان روستایی را به دولت منتقل کند.

وی به مشکلات بروکراسی اداری اشاره کرد و افزود: مطالعات نشان می‌دهد ۶۴ درصد پیشرفت کارها مربوط به بروکراسی اداری است و کشور ما به مشکل بروکراسی اداری مبتلاست.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: ۲۰ درصد پیشرفت کارها به احترام و تکریم ارباب رجوع مرتبط است و تنها ۱۶ درصد آن به پرداخت تسهیلات ارتباط دارد.

رضوی تصریح کرد: در هرکدام از روستاها و مناطق عشایرنشین که طرح اشتغالزایی وجود داشته باشد، تسهیلات با نرخ شش درصد برای اجرای آن طرح‌ها پرداخت می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها موظف هستند به طرح‌هایی که معرفی می‌شود در نهایت طی یک ماه پاسخ دهند.