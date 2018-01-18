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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴

با میزبانی ۱۷ اثر

تماشاخانه ایرانشهر پذیرای جشنواره بین المللی تئاتر فجر می شود

تماشاخانه ایرانشهر پذیرای جشنواره بین المللی تئاتر فجر می شود

تماشاخانه ایرانشهر با میزبانی ۱۷ اثر نمایشی پذیرای سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه تئاتری از روز پنجشنبه ۲۸ دی تا روز یکشنبه ۸ بهمن با ۲ سالن ناظرزاده کرمانی و سمندریان میزبان ۱۷ اثر نمایشی سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر می شود.

این میزبانی با اجرای نمایش های «پسران تاریخ» به کارگردانی اشکان خیل نژاد و «نفر دوم» به کارگردانی مهین صدری در روز پنجشنبه ۲۸ دی آغاز می شود.

نمایش «پسران تاریخ» که در بخش مسابقه بین الملل سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور دارد، در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۱ در سالن سمندریان به صحنه می رود.

نمایش «نفر دوم» به کارگردانی مهین صدری نیز که در بخش مسابقه تئاتر ایران (ب) حضور دارد، در ۲ نوبت ۱۷ و ۲۰ در سالن ناظرزاده کرمانی اجرا می شود.

کد مطلب 4203235

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