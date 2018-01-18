تماشاخانه ایرانشهر پذیرای جشنواره بین المللی تئاتر فجر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه تئاتری از روز پنجشنبه ۲۸ دی تا روز یکشنبه ۸ بهمن با ۲ سالن ناظرزاده کرمانی و سمندریان میزبان ۱۷ اثر نمایشی سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر می شود.

این میزبانی با اجرای نمایش های «پسران تاریخ» به کارگردانی اشکان خیل نژاد و «نفر دوم» به کارگردانی مهین صدری در روز پنجشنبه ۲۸ دی آغاز می شود.

نمایش «پسران تاریخ» که در بخش مسابقه بین الملل سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور دارد، در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۱ در سالن سمندریان به صحنه می رود.

نمایش «نفر دوم» به کارگردانی مهین صدری نیز که در بخش مسابقه تئاتر ایران (ب) حضور دارد، در ۲ نوبت ۱۷ و ۲۰ در سالن ناظرزاده کرمانی اجرا می شود.