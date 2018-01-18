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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۹

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان برنج گیلان:

خرید تضمینی برنج کشاورزان گیلان از هفته آینده آغاز می شود

خرید تضمینی برنج کشاورزان گیلان از هفته آینده آغاز می شود

رشت- رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان برنج گیلان گفت: خرید تضمینی برنج از کشاورزان استان گیلان همزمان با شنبه ۳۰ دی ماه در شش مرکز آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود جنابی شلمانی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خرید تضمینی برنج از کشاورزان استان از شنبه ۳۰ دی ماه در شش مرکز آغاز می شود.

وی افزود : خرید تضمینی برنج رقم بومی هاشمی با هشت درصد شکستگی به قیمت هر کیلو گرم ۹۱ هزار ریال از کشاورزان خریداری می شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان برنج گیلان خاطرنشان کرد: بهای خرید تضمینی برنج را سازمان برنامه و بودجه با مشارکت اداره غله استان تامین می کند.  

وی همچنین در ادامه تصریح کرد: بدلیل رکود بازار برنج تولید داخل به ویژه هاشمی، مقدار بالای تولید این رقم و همچنین انباشت آن در شالیکوبی ها سبب نگرانی شالیکوبی ها گیلان شده است که تلاش می شود با خرید تضمیینی هم نگرانی شالیکاران رفع و هم بازار برنج رونق پیدا کند.

کد مطلب 4203238

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