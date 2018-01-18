خراب شدن دندان نوزاد ارتباطی به مصرف قطره آهن ندارد

محمد حسین حسام در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عده‌ای با این تفکر که دندان شیری خود به خود خراب می شود و می افتد توجهی به پوسیدگی دندان‌های شیری ندارند اما این در حالی است که پوسیدگی این دندان‌ها به عفونت منجر می‌شود.

وی ادامه داد: اگر پوسیدگی افزایش داشته باشد و به آن توجهی نشود، دندان ممکن است دچار عفونت شود و در پاره‌ای از موارد، این دندان دیگر قابل ترمیم نیست و باید از دهان خارج شود.

عضو انجمن دندانپزشکی اصفهان اعلام کرد: در صورت ایجاد پوسیدگی در دندان شیری و تشدید آن باید دندان ها را «عصب کشی اطفال» کرد که طی این عمل دندان تراشیده و بافت های نرم میانی آن مشتمل بر عروق و اعصاب دندانی تخلیه شده و دندان با یکسری مواد مخصوص پر می شود.

وی اظهار داشت: از سن شش ماهگی باید مراقبت از دندان‌های کودکان شروع شود و هر شش ماه یک بار نیز باید دندان ها مورد معاینه قرار گیرد.

حسام گفت: تا سن سه سالگی کودک، تمام ۲۰ دندان شیری رشد کرده و مراقبت از این دندان ها اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: رویش دندان های دائمی از حدود پنج الی هفت سالگی شروع شده و معمولا تا سن ۱۸ سالگی با رویش دندان عقل یا آسیا سوم تکمیل می شود.

عضو انجمن دندانپزشکی اصفهان گفت: در بعضی افراد تکمیل دندان ها تا سن ۲۵ سالگی به طول می‌انجامد.

وی افزود: برای مراقبت از دندان های کودکان پیشنهاد می شود والدین به وسیله گاز خیس در ابتدا و به تدریج با کمک مسواک های نرم سطوح دندان کودکان را تمیز کنند و در صورتی که کودک با شیر خشک تغذیه می شود این شیرها را شیرین نکنند چرا که وجود مواد قندی به دندان های کودک آسیب می رساند.

حسام اضافه کرد: معمولا در سنین کودکی از قطره های آهن به منظور افزایش آهن بدن کودکان استفاده می شود که آهن پس از تماس با بزاق در محیط دهان اکسید و سبب سیاهی دندان می شود بنابراین جهت پیشگیری از این رخداد توصیه می شود والدین پس از خوراندن این قطره ها، به کودکان آب بدهند تا قطره بر روی دندان نماند.

وی اظهار داشت: این تغییر رنگ تیره عامل پوسیدگی دندان نبوده و خراب شدن دندان به اصطلاح عامیانه به قطره آهن ارتباطی ندارد که در بسیاری از موارد والدین با مشاهده تغییر رنگ دندان توسط قطره آهن، فکر می کنند که این دندان سیاه، خراب و پوسیده است و از این رو دیگر به بهداشت دندان کودک توجه کمتری نشان می دهند که این عمل خود مسبب پوسیدگی دندان در کودک می شود.