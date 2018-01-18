اقتصاد دولتی توان تحقق رشد ۸ درصدی را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری صبح پنجشنبه در نشست با خبرنگاران، به اجرای برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: حمایت از تولید داخلی با خط مشی اقتصاد مقاومتی از اهداف مختلف این برنامه در حوزههای مختلف است.
شاعری بابیان اینکه با گفتمان سازی در خصوص احصاء چالشهای استان باید صورت گیرد، مشارکت بخش خصوصی را در همه حوزهها خواستار شد و افزود: اداره کشور در دست دولت متمرکز شد به گونهای که هشتاد درصد امور کشود را به دست گرفته و مشارکت بخش خصوصی را کاهش داده است.
وی انباشت شدن مطالبات مردم را نتیجه ناکارآمدی دولت در بخشهای مختلف دانست و ادامه داد: فساد ناشی از دولتی کردن کشور است و زاییده ناکارآمدی سیستم اداری و دولتی است.
نماینده شرق مازندران در مجلس با تاکید بر اینکه، سوء مدیریت در بخشهای مختلف مشهود است؛ تصریح کرد: مشکل معیشتی، افزایش آسیبهای اجتماعی و نارضایتی معلول توسعه نیافتگی کشور است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه اشاره کرد و یادآور شد: نبود تعادل در بازار عرضه و تقاضا، نبود حمایت از واحدهای اقتصادی، اجرا نشدن درست اصل ۴۴ و مشارکت ندادن بخش خصوصی از مشکلات موجود در عرصه اقتصاد است.
وی حمایت از تولید و بنگاههای اقتصادی را خواستار شد و تصریح کرد: اجرای نادرست واگذاری امور به بخش خصوصی منجر به بروز شرکتهای خصوصی ناکارآمد شده است.
شاعری بابیان اینکه اقتصاد دولتی نمیتواند رشد هشتدرصدی پیشبینیشده را محقق کند به کاهش اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۹۷ اشاره کرد و افزود: در بودجه سال جاری ۱۵ درصد اعتبارات عمرانی کاهش پیداکرده و شاهد افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات جاری بودیم.
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