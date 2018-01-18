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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۳

فرماندار ورامین به پویش مردمی «پرچم» پیوست

فرماندار ورامین به پویش مردمی «پرچم» پیوست

ورامین- فرماندار ورامین با بیان این که برای پرچم انقلاب اسلامی خون ۲۰۰ هزار شهید فدا شده است و باید از آن حراست کرد، از پیوستن خود به پویش مردمی «پرچم» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی صبح پنج شنبه در شورای اداری شهرستان ورامین، که با موضوع دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار شد، طی سخنانی گفت: برنامه های عملیاتی کمیته های ۱۸ گانه ستاد دهه فجر ورامین، به دقت رصد خواهد شد و در انتها ۳ کمیته برتر معرفی می شوند.

وی بر مشارکت ادارات در استقبال از کاروان نمادین امام خمینی(ره) تاکید کرد و افزود: پرچم جمهوری اسلامی ایران نماد ما است، همه چیز ما این پرچم است و برای آن خون ۲۰۰ هزار شهید فدا شده است، بنده و فرمانداری ورامین به پویش مردمی «پرچم» پیوستیم، اتوبوس ها، تاکسی ها و فضای شهر به پرچم جمهوری اسلامی مزین شود.

فرماندار ورامین افزود: برنامه های محله محور و روستا محور در ستاد دهه فجر برگزار شود، ایستگاه های صلواتی نیز با دعوت از مردم و نظارت معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین برگزار شود، فعالیت ها با هدف ایجاد شور و شعف باشد، در برنامه ها ایستگاه های فرهنگی بزنید، گل و کتاب به مردم بدهید.

یوسفی خطاب به روسای ادارات افزود: کمیته امداد و بهزیستی کارهای خدماتی خاص به محرومین ارائه دهند، تا مردم شیرینی انقلاب اسلامی را حس کنند، البته ما در مقوله اقتصاد و معیشت مردم مشکل داریم و شرمنده این مردمی هستیم، که هرگاه خواستیم در میدان حاضر شدند.

وی بر راه اندازی ستادهای فرعی در روستاها تاکید کرد و گفت: روستاها نقش عمده ای در پیروزی انقلاب اسلامی داشته و دارند.

فرماندار ورامین به فعالیت مدارس در دهه فجر اشاره کرد و افزود: آموزشگاه ها، به خصوص آموزشگاه های دخترانه از فرصت ایام فاطمیه و تلاقی آن با دهه مبارک فجر بهره برداری کنند، اگر به این مسائل فرهنگی بپردازیم، ضرر نخواهیم کرد.

کد مطلب 4203255

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