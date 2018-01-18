ناراحتی برخی مخاطبان از سیروان خسروی/بیان دلیل تاخیر گروه در اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت سیروان خسروی در سی و سومین جشنواره موسیقی فجر شب گذشته با نیم ساعت تاخیر ساعت ۱۹:۳۰ آغاز شد. قبل از شروع کنسرت کلیپی از یکی از قطعات خسروی نمایش داده شد و بعد از آن اعضای کنسرت در جایگاه های خود مستقر شدند. با روشن شدن شدن نور صحنه سیروان خسروی در حال نواختن کیبورد دیده شد.

سپس وی اولین قطعه را با یکی از آثار معروف خود شروع کرد که در بخشی از آن آمده بود «نه نرو تنهام نزار من عاشقتم دیوونه وار».

سیروان خسروی بعد از پایان قطعه با مخاطبانش احوالپرسی کرد و گفت: خوشحالم که دوباره از نزدیک شما را می بینم. از تاخیر عذرخواهی می کنم، فکر کنم همه در ترافیک گیر کرده بودید ما آماده بودیم ولی خواستیم همه مخاطبان برسند و بعد شروع کنیم.

دومین قطعه ای که سیروان خواند «بارون پاییزی» نام داشت که ابتدای آن اینگونه آغاز می شد «داره بارون میاد کوچه بازم لبریز احساسه هنوزم نم نم بارون صدای مارو میشناسه».

از جمله قطعات شاد و پرشوری که در این کنسرت اجرا شد «قاب عکس خالی» بود که در ابتدای آن آمده بود «این روزا یه قاب عکس خالیم خالیم نمیدونی چه حالیم عالیم درست مثل یه دیوونه دیوونه چرا رفتی از این خونه».

سیروان خسروی سپس خطاب به جمعیت حاضر در سالن و تشویق های شان بیان کرد: انرژی شما واقعا همین قدر است؟ من هنوز انرژی شما را ندیدم. ما واقعا همه انرژی خود را برای اجرای جشنواره فجر گذاشته ایم شما هم انرژی خود را بگذارید.

وی همچنین گفت: بعضی ها انگار ناراحت هستند من را می بینند، کنسرت آمده اید و باید شاد باشید.

خسروی بعد از آن قطعه «آره» را خواند که باعث شد کل جمعیت سالن با جیغ های ممتد او را همراهی کنند.

این خواننده موسیقی پاپ سپس با سوالی درباره دو قطعه از آنها پرسید که «به همین زودی» را اجرا کنند و یا ریمیکس قطعه «بیقرار» را بخواند.

سیروان در بخشی از این کنسرت ابتدای یکی از قطعاتش را با کیبورد نواخت و بعد بیان کرد که آن را نمی تواند به طور کامل اجرا کند چون مسئولان جشنواره فجر از آنها درخواست کرده اند که اجرایش نکنند.

بخشی از کنسرت به تک نوازی ساکسیفون اختصاص یافت و بعد خسروی قطعه بعدی را برای مخاطبانش اجرا کرد اما شاید به دلیل ویژگی های سالن ایرانیان اکثر این قطعات با صدای چندان خوبی شنیده نمی شد و حتی گاهی صدای خواننده در میان سازها گم می شد.

«برگرد»، «دوست دارم زندگی رو» و قطعات دیگری نیز در این کنسرت اجرا شدند و خسروی در پایان از مسئولان جشنواره برای برگزاری این کنسرت تشکر کرد.