به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر علمی ششمین کنگره سراسری شعر فرهنگ یاران پاسدار در این مراسم گفت: افتخار داریم که این کنگره برای اولین بار در بندر بوشهر دیار نخل و دریا و نماد استعمارستیزی و استکبار ستیزی برگزار شد که امیدواریم برگزاری این کنگره در بوشهر برای شرکت­ کنندگان در کنگره خاطره­ انگیز بوده باشد.

حجت الاسلام محمد حسین انصاری نژاد اظهار کرد: امسال دکتر محمّد مهدی عبدالهی از شاعران و مداحان بسیار خوب کشور داور مقدماتی کنگره بودند که در مرحله داوری مقدماتی، آثار رسیده به کنگره از نظر تکنیک­ های آغازین مثل وزن و قافیه، کژتابی محتوایی و تناسب با موضوعات کنگره مورد بررسی قرار می­ گیرد و آثار برگزیده این مرحله در دسترس داوران نهایی قرار می­ گیرد.

وی افزود: داوران نهایی امسال کنگره استاد رضا اسماعیلی، مصطفی محدثی خراسانی و مرتضی حیدری آل کثیر از شاعران برجسته و نام آشنا و شاخص کشور بودند که امسال بخش ویژه شعرخوانی نیز با ابتکار دوستان به کنگره اضافه شده بود که داور این بخش نیز استاد حسن اسحاقی بود.

در این مراسم تعدادی از شاعران برگزیدگان کنگره به شعرخوانی پرداخته و در پایان از برگزیدگان این کنگره با اهدای هدایایی تقدیر به عمل آمد.