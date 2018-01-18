علامه میرداماد با ظهور در حوزه فکری اصفهان، فلسفه را متحول ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدباقر آیت میردامادی؛ موسس و رئیس «بنیاد علمی، تحقیقاتی و خدماتی میرداماد» در گفت و گویی با اشاره به دیدار اعضای دبیرخانه همایش بین المللی بزرگداشت علامه میرداماد با دکتر علی اکبر ولایتی؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری، گفت: آقای دکتر ولایتی در این نشست که روسای دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای خمینی شهر و اصفهان و همچنین برخی از اعضای بنیاد علمی، تحقیقاتی و خدماتی میرداماد حضور داشتند، علامه میرداماد را از علمای ممتاز تاریخ تشیخ در حوزه فقه، حکمت و فلسفه معرفی کرد که باید بیش از گذشته به حوزویان، دانشگاهیان و عموم مردم، معرفی شوند.

نماینده آیت‌الله نوری همدانی افزود: آقای دکتر ولایتی در این دیدار، ضمن تاکید بر تجلیل مقام علمی و اخلاقی علمای شیعه، برگزاری همایش بین المللی بزرگداشت علامه میرداماد را افتخاری برای خود و دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کردند.

آیت‌الله آیت میردامادی خاطرنشان کرد: آقای دکتر ولایتی در ادامه این نشست با اشاره به کتاب تالیفی خود «میرداماد» تصریح کرد که در این کتاب به شرح زندگی فردی، علمی و اجتماعی علامه میرداماد، دانشمند و فیلسوف بزرگ عهد صفوی پرداخته است و تلاش داشته جایگاه ایشان در رونق علم را در این برهه از تاریخ معاصر ایران، برای مردم و پژوهشگران، تشریح کند.

این استاد حوزه علمیه و پزوهشگر و نویسنده حوزه تاریخ و فقه، افزود: آقای دکتر ولایتی در جمع بندی سخنان خود ضمن تاکید بر برگزاری باشکوه همایش بین المللی بزرگداشت علامه میرداماد، تاکید کردند که علامه میرداماد، فقیهی فیلسوف و حکیمی مجتهد بودند که باید بیش از پیش به مردم ایران و جهان معرفی شوند.

مولف کتاب «فقیه آزاده، شرحی بر زندگی آیت‌الله سیدهاشم میردامادی» اظهار کرد: من در این نشست به نمایندگی از بنیاد علمی، تحقیقاتی و خدماتی میرداماد و دبیرخانه همایش بین المللی بزرگداشت علامه میرداماد، ضمن ارایه گزارشی از اقدامات انجام شده برای برگزاری بزرگداشت علامه میرداماد، از حسن توجه آقای دکتر ولایتی و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در خمینی شهر و اصفهان، تقدیر به عمل آوردم.

آیت‌الله آیت میردامادی در پایان گفت: علامه میرداماد که با ظهور در حوزه فکری اصفهان، فلسفه را متحول ساختند و به همین خاطر از ایشان به عنوان «معلم ثالث» نیز یاد می‌شود، عالمی اثرگذار در تاریخ تشیع و ایران هستند که امیدواریم با گسترش فعالیت های بنیاد علامه میرداماد و برگزاری «همایش بین المللی بزرگداشت علامه میرداماد»، ابعاد مختلف شخصیت این فقیه برجسته بیشتر برای مردم به ویژه روحانیون و طلاب، معرفی شود.

گفتنی است، پیش از این، سیدمحمدحسن میردامادی، مدیر روابط عمومی بنیاد میرداماد به رسانه ها گفته بود، مقدمات برگزاری «همایش بین المللی بزرگداشت علامه میرداماد» با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و مساعدت دکتر علی اکبر ولایتی، وزیر امورخاجه اسبق کشورمان و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، انجام شده است؛ همایشی که قرار است به صورت گسترده در سال ۹۷ برگزار شود و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بنیاد میرداماد و جزئیات برگزاری این همایش، می توانند با دکتر مجتبی میردامادی، دکتر سیدریحان ظهیر میردامادی، استاد مرتضی خواجوند سریوی و دکتر حسین لقمانی و همچنین شماره های ۰۹۱۳۲۱۷۵۳۶۴، ۳۳۷۰۵۱۷۲، ۳۳۵۴۲۵۳۳-۰۲۱ و ۳۳۵۱۳۳۸۰ تماس بگیرند.