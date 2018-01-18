به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیر فخریان ظهر پنج‌شنبه در نشست مشورتی و هم‌اندیشی دهیاران دامغان به میزبانی بخشداری مرکزی این شهرستان از اختصاص ۸۰۰میلیون تومان اعتبار برای کمک به توسعه و رشد روستاهای این بخش خبر داد و ابراز داشت: در راستای کمک به رفع مشکل کم‌آبی در بخش مرکزی هشت پروژه از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی صورت گرفت که برای اجرای این تعداد پروژه‌ معادل دو میلیارد تومان تاکنون هزینه شده است.

وی افزود: سال گذشته برای ترمیم و اصلاح خطوط لوله‌های شبکه آب روستایی در سطح روستاهای بخش مرکزی دامغان از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی ۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

بخشدار مرکزی دامغان بابیان اینکه این بخش ۲۹ دهیاری فعال دارد، ابراز داشت: از مدیران دستگاه‌های اجرای انتظار داریم که برای رسیدگی به مطالبات به‌حق مردم در نواحی روستایی و کم برخوردار به این مناطق سفر و از نزدیک مشکلات را احصاء کنند.

امیر فخریان در ادامه تصریح کرد: با تصویب ۱۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه بخش روستایی امیدواریم بتوانیم گامی در راستای پیشرفت جوامع بومی برداریم که در این مسیر باید اهالی روستاها با همکاری دهیاری‌ها و بخشداری‌ها پروژه و طرح‌هایی باقابلیت اجرایی و توجیه‌پذیر را معرفی کنند تا بتوانیم با ارائه تسهیلات روند تحقق شعار سال را تسریع کنیم.

وی بابیان اینکه بخش مرکزی دامغان با ۲۴ هزار نفر جمعیت دارای دو شهر دیباج و کلاته رودبار است، تصریح کرد: ۵۷ روستا در بخش مرکزی وجود دارد که امیدواریم با همفکری شورا و دهیاران بتوانیم مشکلات این روستاها را برطرف کنیم.