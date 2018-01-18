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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

«سایلام» به تراکتورسازی نزدیک تر شد

«سایلام» به تراکتورسازی نزدیک تر شد

تبریز - مدیر رسانه‌ای باشگاه تراکتورسازی گفت: «آرتور سایلام» مربی ترکیه ای امشب برای طی مراحل نهایی قبول سرمربیگری تراکتورسازی وارد تبریز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه تراکتورسازی تبریز، محمدجواد پاینده مدیر رسانه‌ای باشگاه تراکتورسازی با اعلام این خبر اظهار داشت: نمایندگان باشگاه طی روزهای گذشته در استانبول با سه مربی صاحب نام و مطرح فوتبال ترکیه مذاکرات فشرده‌ای داشتند که در نهایت آرتور سایلام  جهت طی مراحل نهایی امشب وارد تبریز خواهد شد. ‌

پاینده اضافه کرد: یکی از گزینه‌های اصلی همانطور که در رسانه‌ها مطرح شد آقای مصطفی دنیزلی بود که چند جلسه مذاکرات فشرده‌ای با ایشان صورت گرفت و شرایط مختلف همکاری از جمله قرارداد کوتاه مدت همچنین بلند مدت بررسی شد و در نهایت آقای دنیزلی جهت عقد قرارداد به مدت یک و نیم فصل ۲ میلیون دلار درخواست کردند.

مدیر رسانه‌ای تراکتورسازی در خصوص مذاکرات با ارسون یانال نیز گفت: نمایندگان تراکتورسازی نشست و مذاکره فشرده‌ای با آقای ارسون یانال داشتند که روز سه‌شنبه جلسه دو طرف بیش از شش ساعت به طول انجامید و در نهایت آقای یانال روز چهارشنبه پاسخ خودشان را اعلام کردند و ایشان با وجود تمایل به همکاری اعلام کردند در این مقطع امکان حضور در تبریز را ندارند اما برای هدایت تراکتورسازی از ابتدای فصل آینده اعلام آمادگی کردند. ‌

پاینده همچنین گفت: آرتور سایلام از ابتدا یکی از گزینه‌های اصلی باشگاه بوده که افتخار بزرگی در فوتبال ترکیه دارد و او تنها مربی است که در ٣٠ سال گذشته باشگاهی غیر از سه قدرت اصلی فوتبال ترکیه را به قهرمانی رسانده همچنین سابقه هدایت بشیکتاش را در کارنامه دارد و خوشبختانه مذاکرات خوبی بین دو طرف انجام شد که تا ساعت سه بامداد روز پنج شنبه ادامه داشت. ‌

مدیر رسانه ای تراکتورسازی در پایان گفت: با توجه به حضور سایلام در ایران به منظور انجام مذاکرات نهایی، آجورلو در این خصوص با اعضای هیات مدیره باشگاه گفت‌وگو خواهند کرد و پس از موافقت هیات مدیره امکان توافق نهایی و انتخاب آقای سایلام وجود دارد.

 

کد مطلب 4203298

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