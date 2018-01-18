بارش برف و باران در محورهای مواصلاتی استان قزوین

سرهنگ نصر اله بیکلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برابر اعلام سازمان هواشناسی استان از روز شنبه ۳۰ دی ماه سال جاری در محورهای مواصلاتی استان شاهد بارش باران و در ارتفاعات و گردنه ها بارش برف خواهیم بود.

وی اضافه کرد: با توجه به اجرای طرح زمستانی در کل کشور بالاخص در گردنه های برفگیر، از رانندگان محترم تقاضا می شود از سفر های غیر ضروری اجتناب و در صورت لزوم به سفر از سلامت تجهیزات ایمنی و گرمایشی و سالم بودن خودروی خود اطمینان حاصل نمایند و ملزومات زمستانی و توشه راه به همراه خود داشته باشند. همچنین همراه داشتن زنجیر چرخ و استفاده در زمان لزوم اجباری بوده از تردد رانندگانی که فاقد زنجیر چرخ هستند در گردنه جلوگیری بعمل آمده و اعمال قانون لازم صورت خواهد گرفت.

رئیس پلیس راه استان قزوین توصیه کرد: کلیه رانندگان محترمی که قصد عبور از آزاد راهها و جاده ها و گردنه های برفگیر و کوهستانی استان را دارند با هوشیاری کامل و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با رعایت سرعت مطمئنه در جاده لغزنده اقدام به انجام سفر کرده تا با حمایت پلیس راه استان به عنوان چتر نظارتی راههای استان سفری ایمن و خوش را تجربه کنند.

کاهش ۴ درصدی تصادفات و ۶.۵ درصدی متوفیان

سرهنگ بیگلری یادآور شد: اجرای طرح آموزش راکبان موتورسیکلت ها و اهداء کلاه ایمنی به آنان از ابتدای سال تا کنون باعث کاهش ۴ درصدی تصادفات و ۶.۵ درصدی متوفیان موتورسیکلت ها در راههای روستایی شده که نشانگر تاسیر بسزای این موضوع در بخش روستایی استان است.

وی تصریح کرد: از راکبان موتورسیکلت ها در راههای استان بالاخص راههای روستایی تقاضا داریم که ضمن پایندی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از کلاه ایمنی در حین رانندگی استفاده کنند.

اهداء یک هزار کلاه ایمنی در راستای طرح آموزش راکبان موتورسیکلت ها

رئیس پلیس راه استان قزوین در ادامه از اهداء یک هزار کلاه ایمنی در راستای طرح آموزش راکبان موتورسیکلت ها از ابتدای سال جاری تاکنون در استان خبر داد.

وی گفت: با توجه به نقش بسزای تصادفات راههای روستایی در افزایش متوفیان و مجروحین جاده ای و به منظور کنترل و کاهش وقوع تصادفات دلخراش در محورهای روستایی ۱۰ مرحله طرح آموزش راکبین موتورسیکلتها و اهداء کلاه ایمنی از ابتدای سال تا کنون در استان قزوین برگزار شد.

سرهنگ بیگلری افزود : بدین منظور، با بررسی و تجزیه و تحلیل تصادفات موتورسیکلت ها در راههای فرعی و روستایی، محورهای پر تصادف شناسایی و اولویت بندی و با هماهنگی معاونت راه روستایی استانداری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برنامه ریزی لازم جهت آموزش راکبین موتورسیکتها و اهداء کلاه ایمنی به روستائیان در روستاهای امیر آباد نو، عبدل آباد بشاریات، رزجرد، اردبیلک، ناصر آباد، خونان، خوزنین، قرقسین و شهر کوهین صورت گرفت.

رئیس پلیس راه استان اضافه کرد: طی این جلسات ضمن ارائه آموزشهای لازم و تشریح وضعیت تصادفات موتورسیکلت سواران در راههای روستایی، یک هزار عدد کلاه ایمنی به راکبان موتورسیکلت ها در راههای روستایی تحویل شده و روند آموزشی و فرهنگ سازی در محورهای روستایی کماکان ادامه دارد.