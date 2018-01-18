به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار امروز پنج شنبه در نشست ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجرکه در استانداری کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به سخنان گهربار امام(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت پیروزی انقلاب، اظهار داشت: انقلاب اسلامی هویت ملی ماست که باید با تمام وجود به آن بپردازیم و برای تقویت این سرمایه اجتماعی از همه ظرفیت ها استفاده کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه افزود: این انقلاب متعلق به همه مردم ایران است و اختصاص به حزب و جریان خاصی ندارد.

وی در ادامه به برگزاری تجلیل از پیشکسوتان مبارز انقلاب تاکید کرد و خاطر نشان کرد: همچنین در ایام دهه فجر باید یاد و خاطره یاران مبارز امام(ره) در جریان انقلاب همچون شهید بهشتی و هاشمی رفسنجانی گرامی داشته شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: برنامه های اجرایی در دهه فجر باید با محوریت مردم باشد.

الهی تبار به زیبا سازی و فضا سازی مناسب دردهه فجر تاکید کرد و افزود: این کار باید با دقت هرچه بیشتر انجام شود چرا که جشن های دهه فجر جشن ملی و اقتدار ملت ماست.

وی در پایان گفت: قطع نامه و شعارها در راهپیمایی ۲۲ بهمن باید براساس سیاست های ابلاغی از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باشد و در این زمینه هماهنگی لازم بعمل آید.