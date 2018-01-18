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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۴۰

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه مطرح کرد:

انقلاب مختص جریان خاصی نیست/لزوم مردمی کردن برنامه‌های دهه فجر

انقلاب مختص جریان خاصی نیست/لزوم مردمی کردن برنامه‌های دهه فجر

کرمانشاه- معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه بر مردمی کردن برنامه‌های دهه فجر تاکید کرد و گفت: این انقلاب متعلق به همه مردم ایران است و اختصاص به حزب و جریان خاصی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار امروز پنج شنبه در نشست ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجرکه در استانداری کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به سخنان گهربار امام(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت پیروزی انقلاب، اظهار داشت: انقلاب اسلامی هویت ملی ماست که باید با تمام وجود به آن بپردازیم و برای تقویت این سرمایه اجتماعی از همه ظرفیت ها استفاده کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه افزود: این انقلاب متعلق به همه مردم ایران است و اختصاص به حزب و جریان خاصی ندارد.

وی در ادامه به برگزاری تجلیل از پیشکسوتان مبارز انقلاب تاکید کرد و خاطر نشان کرد: همچنین در ایام دهه فجر باید یاد و خاطره یاران مبارز امام(ره) در جریان انقلاب همچون شهید بهشتی و هاشمی رفسنجانی گرامی داشته شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: برنامه های اجرایی در دهه فجر باید با محوریت مردم باشد.

الهی تبار به زیبا سازی و فضا سازی مناسب دردهه فجر تاکید کرد و افزود: این کار باید با دقت هرچه بیشتر انجام شود چرا که جشن های دهه فجر جشن ملی و اقتدار ملت ماست.

وی در پایان گفت:  قطع نامه و شعارها در راهپیمایی ۲۲ بهمن باید براساس سیاست های ابلاغی از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی باشد و در این زمینه هماهنگی لازم بعمل آید.

کد مطلب 4203312

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