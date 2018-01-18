فرزاد طالبی درگذشت استاد احمد احمدی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی، متن پیام تسلیت فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است:

«باسمه تعالی

دل یاران به برگ لاله ماند که با پیوندشان، داغ جدایی است

با کمال تاسف، خبر رسید که استاد احمد احمدی، تاثیرگذارترین خواننده پیشکسوت حوزه زاگرس جنوبی، دعوت حق را در شوق رسیدن به جاودانگی، صبورانه پاسخ گفت.

نغمه دانی صاحب ذوق که در کمال زیبایی، مؤلف کلام ماندگار آثار درخشان خویش بود و در مقام میراث داری، پایه گذار مکتب احمدی در گستره موسیقی کهن اقلیم بویراحمد و ممسنی.

هرچند نام این هنرمند کم نظیر و طنین نوای گرمش در قلب و حافظه عمیق مردم قدرشناس این نواحی، به بلندای صدای سخن عشق، مانا و آشنا خواهد ماند؛ اما جای آن نیز دارد که فقدان حضورش را به جامعه هنری کشورمان و خانواده سوگوارش، تسلیت گفته و رحمت و رضوان خداوندی را برای آن روح وارسته، مسألت نماییم.

فرزاد طالبی

مدیرکل دفتر موسیقی»