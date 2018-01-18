ورود سامانه بارشی جدید به کشور و کاهش دما از جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، احد وظیفه ضمن اشاره به شرایط جوی کشور طی امروز و فردا اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی در روزهای پنجشنبه و جمعه به سبب وزش باد شدید جنوبی در گیلان و اردبیل دما به‌طور قابل ملاحظه افزایش می یابد. همچنین در این دو روز در غالب مناطق کشور به ویژه نیمه شمالی افزایش نسبی دما خواهیم داشت.

وی در ادامه از ورود سامانه بارشی جدید از روز جمعه به کشور خبر داد و افزود: این سامانه مناطق غرب، شمال غرب، جنوب غرب و زاگرس مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهد و سبب افزایش ابر، وزش باد شدید، بارش باران و برف و به تدریج کاهش دما می شود.

مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با بیان اینکه در این روز به سبب افزایش سرعت وزش باد بر روی عراق، پدیده گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط غرب و جنوب غرب پیش بینی می شود، تصریح کرد: روز شنبه گستره بارش‌ها علاوه بر مناطق ذکر شده در روز جمعه، مناطق مرکزی، دامنه های جنوبی زاگرس، دامنه‌های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر و برخی استانهای جنوبی را در برمی گیرد که در استانهای جنوبی رعد و برق نیز پیش‌بینی می شود.

وظیفه در ادامه تاکید کرد: روز یکشنبه سامانه بارشی در نیمه شرقی کشور فعال خواهد شد و انتظار داریم از ظهر روز دوشنبه این سامانه بتدریج از مرزهای شرقی کشور خارج شود. همچنین از بعدازظهر روز جمعه با نزدیک شدن سامانه بارشی به کشور، نیمه غربی خلیج فارس و در روزهای شنبه و یکشنبه مناطق مرکزی و شرقی خلیج فارس، به سبب وزش باد شدید، مواج پیش‌بینی می‌شود. همچنین دریای خزر نیز بعد از ظهر شنبه مواج خواهد بود.

وی در پایان در مورد شرایط جوی تهران طی روزهای آینده اظهار: آسمان تهران فردا صاف تا قسمتی ابری در اواخر وقت با افزایش ابر و وزش باد و بیشینه و کمینه ۱۱ و ۲ درجه سانتی گراد خواهد بود. همچنین آسمان پایتخت در روز شنبه ابری در بعضی ساعات بارش باران و برف و وزش باد بین ۸ و ۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.