ناصر بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از راه‌اندازی بخش چشم‌پزشکی در بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان پلدختر طی ایام دهه فجر امسال خبر داد.

وی در خصوص راه‌اندازی بخش چشم‌پزشکی در بیمارستان امام خمینی(ره) اظهار داشت: مدت زیادی است که مردم پلدختر برای انجام درمان چشم در شهرستان‌های هم‌جوار سرگردان و با مشکلات زیادی مواجه هستند و این امر باعث شد که راه‌اندازی بخش چشم‌پزشکی در برنامه کاری شبکه بهداشت پلدختر قرار گیرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر افزود: در دو سال اخیر به کمک نماینده مردم در مجلس و رئیس دانشگاه علوم پزشکی پیگیری‌های لازم برای خرید تجهیزات چشم‌پزشکی در شهرستان انجام شد.

بابایی بابیان اینکه پس از تلاش‌های زیاد تجهیزات چشم‌پزشکی برای درمانگاه با هزینه دو میلیارد ریال به همراه برخی دستگاه‌های جانبی خریداری شد، خاطرنشان کرد: به‌زودی این تجهیزات توسط کارشناسان در بیمارستان نصب و راه‌اندازی می‌شود.

وی گفت: با راه‌اندازی بخش چشم‌پزشکی بیمارستان امام خمینی(ره) این شهرستان علاوه بر خدمت‌دهی به مردم پلدختر و معمولان برخی شهرهای هم‌جوار زیرپوشش خدمات این بخش قرار می‌گیرند.