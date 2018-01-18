خودروها را از شهرها دور کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم نادری مدیر واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در این باره گفت: گاردین در این باره گزارش داد که در حالی که خودروهای الکتریکی هیچ آلودگی خروجی از اگزوز ندارند، هنوز هم مقدار زیادی از ذرات ریز آلودگی را از سایش ترمز و تایر تولید می­کنند که قبلا دولت بریتانیا آن را قبول کرده است. هوای سمی باعث مرگ زودهنگام ۴۰ هزار نفر در انگلستان می­شود. وزیر محیط­زیست انگلستان، اخیرا اعلام کرد فروش اتومبیل­های دیزلی و بنزینی از سال ۲۰۴۰ ممنوع خواهد شد و تنها خودروهای الکتریکی در دسترس خواهد بود. اما با افزایش خشم برخی از رانندگان مواجه شد.

«فرانک کلی» پروفسور بهداشت محیط در دانشگاه کینگز لندن و رئیس کمیته پزشکی آلودگی هوا و یکی از مشاوران متخصص رسمی دولت تصریح کرد: شهرهای ما ماشین­های کمتری نیاز دارند نه فقط ماشین­های پاک‌تر. از سویی تحقیقات دولت نشان داد، سریع ترین و مقرون به صرفه ترین اقدام برای کاهش آلودگی دی اکسید نیتروژن که عمدتا ناشی از موتورهای دیزلی است، این است که از ورود خودروهای آلوده به مناطق شهری جلوگیری شود. وسایل نقلیه الکتریکی هیچ دی­اکسید­نیتروژنی تولید نمی­کنند، اما ذرات آلاینده کوچک و گرد و غبار را از دیسک­های ترمز و تایرها در جاده­ها منتشر می­کنند. تحقیق اخیر در کمیسیون اروپا نشان داد که حدود نیمی از ذرات جامد از این منابع می آیند.

نادری تصریح کرد: در یک مقاله دیگر در گاردین اشاره شده است که: در واقع دولت­ها در حال حاضر توجه زیادی به ذرات معلق ندارند که در حقیقت بسیار آلوده است و ارتباط قوی با مسمومیت قلب و عروق دارد. دانشگاه سلطنتی پزشکان برآورد می­کند که هر سال ۲۹ هزار نفر در اثر آلودگی ذرات جان خود را از دست می­دهند و بیش از ۲۳۵۰۰ مرگ ناشی از NO۲ است. سطوح NO۲ در اکثر نقاط شهری به طور غیرقانونی بالا هستند و امکان اقدام قانونی وجود دارد اما سطح ذرات کوچک اینطور نیست. حد قانونی انگلیس و ولز برای ذرات جامد، دو و نیم برابر دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی (سال ۲۰۰۵) است که قبلا در اسکاتلند پذیرفته شده است. عضو کمپین مبارزه با آلودگی هوا در زمین گفت: اتومبیل­های الکتریکی در مبارزه با تغییرات اقلیمی و آلودگی هوای مرگبار نقش مهمی دارند، اما آنها یک نوش دارو (علاج) نیستند. ما اکنون باید زیرساخت­هایی را ایجاد کنیم که به مردم عادی اطمینان دهد که دوچرخه­سواری و پیاده روی بی خطر است و در حمل و نقل عمومی سرمایه­گذاری شود که همواره تمیز، ارزان و قابل اعتماد است. کلی گفت: مشکلات مربوط به آلودگی ترافیکی در انگلستان بر شهرهای سراسر جهان تاثیر می­گذارد که به سرعت در حال افزایش هستند. تا سال ۲۰۵۰ تقریبا دوسوم جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی خواهند کرد. چگونگی مدیریت و برنامه­ریزی برای رشد شهرنشینی، کلید موفقیت برای بهبود کیفیت هوا و سلامت انسان، حفظ موفقیت اقتصادی و مبارزه با تغییرات اقلیمی خواهد بود.