پرداخت کرایه تاکسی در گرگان الکترونیکی می شود

احمدعلی سالاری در خصوص پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی، در گفتگو با مهر، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در سطح شهر وجود دارد و همواره باعث ایجاد تنش بین شهروندان و رانندگان تاکسی می شود، پرداخت کرایه است.

وی ادامه داد: از مدت ها قبل تصمیم گرفتیم که پرداخت کرایه تاکسی را در گرگان الکترونیکی کنیم، در گام اول از دستگاه pos سیار استفاده کردیم که چون هزینه یک میلیون تومانی برای راننده داشت، مقرون به صرفه نبود و استقبال نشد.

سالاری با بیان این که تصمیم گرفته شد تا این روند اصلاح شود، اضافه کرد: سازمان از یک ماه قبل استفاده از نرم افزارها برای پرداخت الکترونیکی را در شهرهای مختلف، رصد کرد و به آخرین شیوه ای که رسیدیم استفاده از نرم افزار است که هیچ هزینه ای برای رانندگان ندارد.

وی گفت: تفاهنامه ای با شرکت مرتبط بسته شد و طی آن رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی را جهت آموزش استفاده از نرم افزار به شرکت معرفی می کنیم.

سالاری با بیان این که شهروندان می توانند با استفاده از این نرم افزار و کیف پولی که در داخل آن تعریف شده، کرایه تاکسی را پرداخت کنند، تصریح کرد: تبلیغات و آموزش و اطلاع رسانی این موضوع توسط شرکت انجام می شود.

وی افزود: در ابتدا کار استفاده از این نرم افزار برای رانندگان اجباری نیست اما چون اجرا، رایگان و هزینه ای برای رانندگان ندارد بهتر است همه از آن استفاده کنند چون این کار برای رفاه حال خود آن هاست.

سالاری خاطرنشان کرد: استفاده از نرم افزار آموزش و اطلاع رسانی هم در سطح شهر انجام می گیرد تا پرداخت الکترونیکی شود.

وی گفت: نرم افزار مخصوص از طریق بلوتوث یا نرم افزار بازار در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت و کدی مخصوص رانندگان تعریف می شود.

وی با بیان این که چند روز قبل توافق نهایی انجام شده و در ۱۰ روز آینده کار تبلیغات شروع می شود، اظهار کرد: این کار برای رانندگان محاسنی هم دارد و براساس تعداد تراکنش امتیازاتی برای آن ها لحاظ می شود.