علی آشتاب در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح اشتغال فراگیر در لرستان اظهار داشت: بالغبر هزار و ۲۹۳ طرح با سرمایه موردنیاز ۳۱۳ میلیارد تومان در این زمینه در استان شناساییشده است.
وی بابیان اینکه بخش عمدهای از این طرحها در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان تصویبشده است گفت: این طرحها در بانکهای استان که دارای تعهد اعتبار برای پرداخت به این طرحهای اشتغال فراگیر هستند در حال بحث و بررسی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تأکید کرد: امیدواریم با تلاش صورت گرفته بتوانیم نیاز اعتباری متقاضیان را در حوزههای مختلف اقتصادی و بر اساس رسده فعالیتهای اولویتدار استان در این زمینه تأمین کنیم.
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