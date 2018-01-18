علی آشتاب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح اشتغال فراگیر در لرستان اظهار داشت: بالغ‌بر هزار و ۲۹۳ طرح با سرمایه موردنیاز ۳۱۳ میلیارد تومان در این زمینه در استان شناسایی‌شده است.

وی بابیان اینکه بخش عمده‌ای از این طرح‌ها در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان تصویب‌شده است گفت: این طرح‌ها در بانک‌های استان که دارای تعهد اعتبار برای پرداخت به این طرح‌های اشتغال فراگیر هستند در حال بحث و بررسی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تأکید کرد: امیدواریم با تلاش صورت گرفته بتوانیم نیاز اعتباری متقاضیان را در حوزه‌های مختلف اقتصادی و بر اساس رسده فعالیت‌های اولویت‌دار استان در این زمینه تأمین کنیم.