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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱

دیدار فرستاده رئیس جمهور آمریکا با «سید عمار حکیم»

دیدار فرستاده رئیس جمهور آمریکا با «سید عمار حکیم»

نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف بین المللی ضد داعش با «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «برت مک گورک»، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف بین المللی ضد داعش با «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق دیدار و گفتگو کرد.

«سید عمار حکیم» در این دیدار بر ضرورت و اهمیت برگزاری انتخابات در زمان قانونی تعیین شده تاکید کرد و گفت: انتخابات فرصت مهمی برای مردم عراق است تا بتوانند مرحله جدیدی را پایه گذاری کنند، در این مرحله جدید اولویت بازسازی عراق، برقراری امنیت و آرامش و توسعه اقتصادی است.

وی با تاکید بر عزم ملی و وحدت مردم عراق به دور از گرایش های طایفه ای در مرحله جدید، بر ضرورت تکمیل کردن پیروزی نظامی بر داعش و رفع نقص های امنیتی تاکید کرد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق همچنین از گفتگوهای میان بغداد و اربیل حمایت و اظهار امیدواری کرد که مشکلات موجود در این زمینه با گفتمان رفع شود.

حکیم در پایان خواستار تلاش های ملی و بین المللی در راستای فراهم آوردن زمینه های بازسازی عراق و توسعه اقتصادی این کشور شد.

کد مطلب 4203345
فاطمه صالحی

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