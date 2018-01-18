تلاش مضاعف در حوزه صادرات/ لزوم وجود متولی واحد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسروتاج امروز پنجشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر استان کرمانشاه که در محل اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برگزار شد، گفت: کشور در بخش ظرفیت سازی جهت صادرات مسیری خوبی را طی کرده است.

وی با بیان اینکه نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی کشور هستیم، گزارشی از صادرات کشور در بخش های مختلف ارائه کرد.

‌ معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت خاطرنشان کرد: در برخی از بخش های صادرات کشور دارای رشد خوبی بوده ایم ولی در برخی از حوزه های صادراتی نسبت به آن چیزی که مدنظر بوده رشد خوبی نداشته ایم.

وی تاکید کرد: باید تلاش مضاعفی جهت بالا بردن صادرات در حوزه های صادراتی که رشد خوبی نداشته ایم، صورت گیرد.

خسروتاج با بیان اینکه صنعت صادرات یک امر پویا است و مرتبا خود را با تغییرات جهانی منطبق می کند، گفت: صادرات بازاری است که با توجه به تغییر سلایق مشتری تغییر پذیر است.

وی افزود: اگر می خواهیم صادرات به صورت روتین و بدون وقفه صورت گیرد باید یک متولی واحد جهت تصمیم گیری و اجرا بصورت ضربتی وجود داشته باشد و این امر مستلزم اتخاذ تصمیم مجلس و دولت است.

لازم به ذکر است، در پایان این مراسم از صادرکنندگان برتر و مسئولان حامی صادرکنندگان تجلیل شدند.