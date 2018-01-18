همدان سال آینده میزبان جشنواره سراسری دوبیتی و رباعی رضوی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، مجید فروتن اظهار داشت: به مناسبت دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان جشنواره سراسری شعر دوبیتی و رباعی رضوی را برگزار خواهد کرد.

فروتن هدف از برگزاری این جشنواره را اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی برشمرد و عنوان کرد: گسترش فعالیت‌های فرهنگی و ادبی مرتبط با سیره اهل بیت(ع)، گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوی و کمک به انتشار گسترده‌تر این عرصه معنوی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با بیان اینکه فراخوان این جشنواره بهمن ماه امسال منتشر می‌شود، عنوان کرد: پنجمین دوره جشنواره سراسری دوبیتی و رباعی رضوی همزمان با دهه کرامت، تیرماه ٩٧ در همدان برگزار می شود.