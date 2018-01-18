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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۱

معاون ارشاد همدان:

همدان سال آینده میزبان جشنواره سراسری دوبیتی و رباعی رضوی است

همدان سال آینده میزبان جشنواره سراسری دوبیتی و رباعی رضوی است

همدان - معاون فرهنگی‌رسانه‌ای فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری پنجمین دوره جشنواره سراسری دوبیتی و رباعی رضوی در همدان همزمان با دهه کرامت سال ٩٧ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، مجید فروتن اظهار داشت: به مناسبت دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان جشنواره سراسری شعر دوبیتی و رباعی رضوی را برگزار خواهد کرد.

فروتن هدف از برگزاری این جشنواره را اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی برشمرد و عنوان کرد: گسترش فعالیت‌های فرهنگی و ادبی مرتبط با سیره اهل بیت(ع)، گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوی و کمک به انتشار گسترده‌تر این عرصه معنوی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی با بیان اینکه فراخوان این جشنواره بهمن ماه امسال منتشر می‌شود، عنوان کرد: پنجمین دوره جشنواره سراسری دوبیتی و رباعی رضوی همزمان با دهه کرامت، تیرماه ٩٧ در همدان برگزار می شود.

کد مطلب 4203351

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