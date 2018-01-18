رقابت ۴ نمایش از مازندران در جشنواره بین المللی تئاتر فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر درحالی آغاز شد که چهار نمایش از مازندران در این دوره از جشنواره رقابت دارند. مازندران امسال سه نماینده در بخش مسابقه و یک نماینده در بخش استان‌های فجر دارد.

در بخش الف مسابقه تئاتر ایران نمایش «کاش می‌شد منم بیام» به کارگردانی مشترک محسن اردشیر و غنچه شکوهیان از گروه تئاتر «سونر» آمل نماینده مازندران است، نمایشی که به طور مستقیم از بخش مرور جشنواره تئاتر فجر به بخش مسابقه راه یافت.

در بخش «ب» مسابقه تئاتر ایران هم دو اثر دیگر از مازندران روی صحنه خواهند رفت. نمایش «۱۹۷۸» از گروه تئاتر Bit بابل با نویسندگی و کارگردانی محمد شجاعی یکی دیگر از نمایندگان مازندران در فجر سی‌وششم است.

«۱۹۷۸» ابتدا به بخش مهمان سی‌وششمین جشنواره تئاتر فجر راه یافت و سپس با نظر هیأت انتخاب بخش مسابقه، واجد شرایط اجرا در بخش مسابقه معرفی شد.

«سوپ بوقلمون» از گروه تئاتر «پژواک» بابلسر با کارگردانی سینا علیپور نیز در بخش «ب» مسابقه تئاتر ایران حضور دارد و قرار است روی صحنه برود. این نمایش یکی از ۲ نمایش برگزیده جشنواره تئاتر استان است که به بخش مسابقه تئاتر فجر راه یافت. «بر پدر هر چی دروغگو لعنت» از گروه تئاتر مولانا نوشهر با اقتباس و کارگردانی حمیدرضا خسروی لرگانی نیز چهارمین نماینده مازندران است که در بخش فجر استانی روی صحنه رفت.

بر اساس زمانبندی اعلام شده سی‌وششمین جشنواره تئاتر فجر، نخستین نمایشی که از مازندران در فجر سی‌وششم روی صحنه می‌رود، «سوپ بوقلمون» است. این نمایش قرار است شنبه هفته آینده -۳۰ دی- در دو نوبت ۱۶ و ۱۸:۳۰ روی صحنه سالن سایه مجموعه تئاتر شهر برود و یک بار برای داوران و یک بار هم برای عموم اجرا شود. یک روز بعد نمایش «۱۹۷۸» روی صحنه خواهد رفت. این نمایش روز یکشنبه، یکم بهمن در دو نوبت ۱۷ و ۲۰ در تالار حافظ روی صحنه می‌رود و «کاش می‌شد منم بیام» ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۵ بهمن در تالار هنر اجرا شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران درباره موفقیت هنرمندان مازندرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهار نمایش از مازندران توانستند امسال مجوز حضور در فجر را دریافت کنند تا در مهم‌ترین رویداد تئاتری سال کشور حضور داشته باشند و بخشی از توانمندی تئاتر مازندران را در این جشنواره ارائه کنند.

احد جاودانی افزود: هرچند زیرساخت‌های تئاتر استان درطول دو سال اخیر به میزان قابل توجهی ارتقا یافته ولی هنوزتا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تمام توان و درحد امکانات و وسعی که دارد ازتمامی گروه‌های بومی تئاتر حمایت می‌کند و براین باور است که مازندران یکی از قطب‌های هنر نمایش محسوب می‌شود.

این دومین بار است که از مازندران ۴ گروه در جشنواره تئاتر فجر حضور دارد، نخستین بار در دوره سی‌وچهارم جشنواره تئاتر فجر، مازندران توانست ۴ نماینده در فجر داشته باشد. در آن دوره نمایش‌های «کات» به کارگردانی ماجد آهنگر از ساری، «زخمه» به کارگردانی مهیار هزارجریبی از بهشهر و مالیخولیا به کارگردانی مسعود حق‌پناه و «خوشه برنج» به کارگردانی محسن اردشیر هر دو از آمل، نماینده تئاتر مازندران بودند.

دوره سی‌وچهارم به خاطر کسب ۴ جایزه توسط عوامل نمایش «خوشه برنج» و نامزد شدن حدیث زارع‌نژاد در بخش بازیگری زن دوره خوبی برای تئاتر مازندران بود. حالا اهالی تئاتر مازندران می‌توانند امیدوار باشند که عدد ۴ برای تئاتر مازندران خوش‌یمن باشد و بار دیگر کسب جوایز در این دوره تکرار شود.