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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۰۴

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های ایران:

فرودگاه کلاله زیر ساخت‌های لازم را برای پرواز دارد

فرودگاه کلاله زیر ساخت‌های لازم را برای پرواز دارد

کلاله: مدیرعامل هواپیمایی فرودگاه‌های ناوبری هوایی ایران گفت: فرودگاه کلاله تمام زیر ساخت‌های لازم برای پذیرش پروازها را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، رحمت اله مه آبادی، پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم از سرگیری پروازهای تهران، کلاله در فرودگاه این شهر، اظهار کرد: یکی از دلایل تاخیر پروازها به این فرودگاه تحریم‌های فعلی است که امید داریم از این به بعد این پروازها به طور مستمر از این فرودگاه برقرار شود.

در ادامه این مراسم مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که در صورت حمایت و استقبال مردم شرق استان برای استفاده از ناوگان هوایی، این پروازها افزایش خواهد یافت و در کنار آن نیز پرواز زاهدان برقرار خواهد شد.

لازم به ذکر است، ورود اولین پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی که امروز در فرودگاه کلاله به زمین نشست یکی از ۸ فروند هواپیمای ATR  است که بر اساس قرار دادهای پسا برجامی تحویل ۲۰ فروند هواپیما به جمهوری اسلامی ایران تحویل شده است و این هواپیما بسیار ایمن با تکنولوژی بالا، مصرف سوخت پایین، آلایندگی کم و بهره وری بالا است.

کد مطلب 4203366

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