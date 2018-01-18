به گزارش خبرگزاری مهر، این کمیته به منظور حمایت علمی از برنامه ریزی های فنی و اجرایی تیم های ملی کشتی آزاد، فرنگی و سنتی بانوان و مردان، هم چنین به منظور پیشبرد برنامه های علمی در کشتی، شامل طراحی تمرینات، بکارگیری سیستم های آمادگی جسمانی، استفاده بهینه از حمایتهای پزشکی و ضد دوپینگ، تطبیق برنامه های فنی با نیازهای تغذیه، روانشناختی و ... سایر امور مربوط تیم های ملی کشتی کشور تشکیل شده است.

بهمن میرزایی عضو کمیته علمی اتحادیه جهانی ( به عنوان رئیس)، صادق محبوبی عضو کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی، امیرساسان مسئول امور تغذیه کمیته پزشکی فدراسیون کشتی، تورج ملک محمدی رئیس کمیته پزشکی فدراسیون، دو کارشناس به معرفی رئیس فدراسیون، مدیران تیم های ملی، رئیس انستیتو بین المللی فدراسیون کشتی (به عنوان دبیر کمیته) اعضای اصلی این کمیته هستند. همچنین فدراسیون کشتی اعلام کرده با توجه به نیاز از سایر متخصصین مربوطه در این کمیته دعوت بعمل خواهد آمد.

بنا بر این گزارش، مصوبات نخستین نشست کمیته حمایت علمی از برنامه ریزی های فنی تیم های ملی کشتی به شرح زیر است:

١) تمامی برنامه های تمرینی و سیستم های آمادگی جسمانی تیم های ملی در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در کشتی های آزاد و فرنگی و سنتی در بخش بانوان و مردان در اردوهای تدارکاتی برای شرکت در مسابقات آسیایی، جام جهانی ، جهانی و المپیک و سایر مسابقات اصلی ( به تشخیص فدراسیون کشتی ) می باید به تائید کمیته برنامه ریزی فنی برسد. برنامه مذکور می باید از سوی سرمربی مربوطه تنظیم و حداکثر ١٠ روز به تشکیل زمان اولین اردوی تدارکاتی تیم ملی ذیربط، به کمیته برنامه ریزی اعلام شده و تمامی نهایت حداکثر تا 5 روز قبل از برگزاری اردو به تائید کمیته یادشده برسد.

٢) به کارگیری کلیه افراد متخصص به عنوان کادر فنی و مدیریتی در تمامی تیم های ملی کشتی، منوط بـه تائید کمـیته برنامه ریزی فنی است.

٣) ساختار اولیه و فرمت ارائه برنامه ریزی فنی تیم های ملی، می باید به فوریـت از سـوی کـمیته برنامه ریـزی ارائه شود و بر مبنای فرمت مذکور کادر های فنی تیم های ملی برنامه های آماده سازی جسمی، روانی و فنی کشتی گیران ذیربط را ارائه کنند. مسوولیت پیگیری و ارائه برنامه های فنی تیم های ملی در کمیته مذکور، بر عهده مدیران تیم های ملی ذیربط خواهد بود.