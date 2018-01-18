ارائه ۱۶۷۸ خدمت عمرانی به جامعه هدف/ نیاز به ساخت سه هزار مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب کمالی افزود: حل مشکل مسکن مددجویان و ایجاد سرپناهی امن برای آنها از اولویت‌های کاری این نهاد است.

کمالی تأمین مسکن مقاوم، بهسازی و مقاوم‌سازی مسکن مددجویی را از مهمترین اولویت‌های کاری کمیته امداد در حوزه مسکن دانست و بیان کرد: در همین زمینه ۲۸۰ مسکن مددجویی با اعتبار دو میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان در ۹ ماه امسال برای مددجویان روستایی تحت حمایت، بهسازی و مقاوم‌ سازی شد.

وی به خرید و ساخت ۱۴۹ مورد مسکن شهری با اعتبار یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان برای مددجویان اشاره کر د و گفت: ۹۶۲ مورد تعمیر و تکمیل و بازسازی مسکن مددجویی با اعتبار یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان از دیگر خدمات عمرانی این نهاد برای مددجویان است.

مدیرتامین مسکن کمیته امداد استان خاطرنشان کرد: تکمیل ۲۰ مسکن نیمه‌ تمام شهری با اعتبار ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ۲۱ مسکن نیمه‌ تمام روستایی با اعتبار ۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و احداث ۲۳۸ سرویس بهداشتی با اعتبار ۲۱۶ میلیون تومان از دیگر اقدامات این نهاد در سال جاری است.

کمالی با تاکید بر اینکه برطرف کردن مشکل مسکن مددجویان یکی از راه‌های توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت است اظهار داشت: ساخت سه هزار مسکن مددجویی یکی از نیازمندی‌های جامعه هدف کمیته امداد استان است که امیدواریم بتوانیم با کمک خیران و مردم نیکوکار استان و هم‌چنین همکاری دستگاه‌های مختلف برای تأمین مسکن مددجویان گام‌ های مثبتی برداریم.