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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۹

مدیرعامل سازمان آتش نشانی اسلامشهر:

اصابت دستگاه حفاری آب در اسلامشهر سبب انفجار شد/آسیب به ۵۰ خانه

اصابت دستگاه حفاری آب در اسلامشهر سبب انفجار شد/آسیب به ۵۰ خانه

اسلامشهر- مدیرعامل سازمان آتش نشانی اسلامشهر از انفجار گاز در اثر اصابت ماشین حفاری سازمان آب و فاضلاب در شهرک امام حسین (ع) این شهر خبر داد و گفت: در این حادثه ۵۰ خانه آسیب دیدند.

 یوسف منطقی درگفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه، اظهار داشت: دقایقی قبل حادثه انفجار واقع در  شهرک  امام حسین (ع) اسلامشهر به سامانه ۱۲۵ اعلام و نیروهای امدادی به همراه تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.

منطقی افزود: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد، آتش سوزی و انفجار در اثر اصابت ماشین حفاری سازمان آب و فاضلاب شهرستان به لوله اصلی گاز رخ داده است.

وی بیان کرد: به دلیل انفجار لوله گاز ماشین حفاری به طور کامل سوخته است و راننده نیز توسط عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه به بیمارستان منتقل شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی اسلامشهر با اشاره به اینکه این حادثه هیچ تلفاتی نداشت، افزود: طی این حادثه ۵۰ خانه و مغازه های اطراف محل حادثه آسیب دیده اند و چندین نفر نیز مصدوم شدند.

منطقی در پایان گفت: نیروهای آتش نشانی پس از اطفا حریق و ایمنی سازی های لازم محل حادثه را ترک کردند.

کد مطلب 4203371

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